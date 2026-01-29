Murat Cahid Cıngı'dan Avrupa Konseyi'nde Gazze İçin Destek Çağrısı

AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Avrupa Konseyi toplantısında Gazze'deki insani krize dikkat çekerek uluslararası toplumdan harekete geçmesini istedi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 14:08
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 14:08
AK Parti Kayseri Milletvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesi Dr. Murat Cahid Cıngı, Strazburg’da düzenlenen Avrupa Konseyi toplantısında Gazze’de yaşanan insanlık dramını gündeme taşıdı ve konsey üyelerini uluslararası toplumu harekete geçirmeye davet etti.

İnsani tabloyu paylaştı

Cıngı, 7 Ekim’den bu yana süren saldırıların büyük bir insani felakete dönüştüğünü vurgulayarak, büyük kısmı kadın ve çocuklar olmak üzere 71 bini aşkın sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Ayrıca yüzlerce gazeteci, sağlık çalışanı ve insani yardım görevlisinin hedef alındığına dikkat çekti.

Ateşkes ihlalleri ve yıkım

Cıngı, ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail’in saldırılarını sürdürdüğünü; ateşkesin yaklaşık bin 200 kez ihlal edildiğini ve bu ihlaller sonucu yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi. Gazze’de şehirlerin tamamen yıkıldığını, milyonlarca insanın evsiz bırakıldığını ve temel insani ihtiyaçlardan bilinçli şekilde mahrum edildiğini aktararak, açlık, ilaçsızlık ve barınma yetersizliği nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiğine işaret etti.

İnsani yardım engelleri ve yerinden edilme

Cıngı, İsrail’in insani yardım girişlerini engellemesi nedeniyle yardım konvoylarının durdurulduğunu ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığını vurguladı. Batı Şeria ve Gazze’de yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine, yerleşimci şiddetine ve Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine de değinen Cıngı, yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyonu aştığını söyledi.

Ayrıca İsrail’in Kudüs’te bir Birleşmiş Milletler tesisini yıkmasının, Cenevre Sözleşmeleri ve Birleşmiş Milletler Şartının açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Hukuk, hesap verebilirlik ve barış çağrısı

Cıngı, yaşananların sıradan bir çatışma olarak görülemeyeceğini, bunun açık bir insanlık suçu olduğunu ifade etti. Ateşkes sonrası dönemde hesap verebilirliğin sağlanması, sivillerin korunması ve uluslararası hukuka saygının tesis edilmesinin zorunlu olduğunu söyledi.

Bu çerçevede Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasının eksiksiz hayata geçirilmesi ve sivillerin korunması amacıyla geçici bir Uluslararası İstikrar Gücünün konuşlandırılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin duruşu

Milletvekili Cıngı, Türkiye’nin Filistin halkının haklarını savunmaya ve uluslararası hukuk temelinde iki devletli çözüm vizyonunu kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini vurgulayarak bu mesajı dünyaya bir kez daha iletti.

