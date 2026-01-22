Okandan: Mustafa Elitaş, Kocasinan Bulvarı İsim Değişikliğini Kabul Etmedi

Okandan: Mustafa Elitaş, Kocasinan Bulvarı isim değişikliğini kabul etmedi

Basın toplantısında açıklama

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Kocasinan Bulvarı adını Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirme kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Okandan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaşın söz konusu isim değişikliğini kabul etmediğini bildirdi.

Okandan, AK Parti İl Binası’nda düzenlediği basın toplantısında; meclisin kararına vesile olanlara teşekkürlerini ilettiğini belirtti ve kararın yeniden değerlendirilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Kararın arka planı ve Elitaş'ın hassasiyeti

Okandan, 12.01.2026 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nin, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın isminin bir bulvara verilmesi yönünde bir teveccühte bulunduğunu hatırlattı. Ancak söz konusu bulvarın fiilen 'Çevre Yolu' olarak bilindiğini ve resmiyette Kayseri’nin ve dünya tarihinin en önemli mimarlarından biri olan Mimar Sinanın adını taşıdığını vurguladı.

Okandan, Mimar Sinan’ın sadece Kayseri’nin değil, tüm İslam dünyasının ve dünya mimarlık tarihinin gurur kaynağı olduğunu ve eserlerinin Kayseri’nin adını evrensel düzeyde temsil ettiğini belirterek, Mustafa Elitaş’ın Kocasinan isminin korunmasının Kayseri’nin kültürel ve tarihî değerlerine duyulan saygının açık göstergesi olacağını ifade ettiğini aktardı. Bu nedenle Elitaş’ın isim değişikliğini kabul edemeyeceğini söylediğini dile getirdi.

Okandan ayrıca, Elitaş’ın kamuoyuyla aynı istikamette olduğunu ve bu teveccühe vesile olan herkese teşekkür ettiklerini belirtti. Kentin maddi ve manevi değerlerinin kamusal alanlarda yaşatılmasının önemine dikkat çekerek, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nden kararın yeniden değerlendirilmesini ve bir sonraki meclis toplantısında Kocasinan isminin bulvar üzerinde muhafaza edilmesi yönünde karar alınmasını talep ettiklerini ifade etti.

Başkan Okandan: "Kocasinan Bulvarı isminin Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi kararını Mustafa Elitaş kabul etmedi"