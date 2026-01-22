Okandan: Mustafa Elitaş, Kocasinan Bulvarı'nın Elitaş Bulvarı Olmasını Kabul Etmedi

Okandan'ın açıklaması

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan Kocasinan Bulvarı'nın isminin Mustafa Elitaş Bulvarı olarak değiştirilmesi yönündeki kararın, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından kabul edilmediğini açıkladı.

İl Başkanı Okandan, AK Parti İl Binası'nda düzenlenen basın toplantısında, söz konusu karar için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve Cumhur İttifakı ortağı olarak Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanına teşekkür ettiğini belirtti.

Okandan, karar sürecine ilişkin olarak şunları söyledi: "Bilindiği üzere, 12.01.2026 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisimiz, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş'ın isminin bir bulvara verilmesi yönünde bir teveccühte bulunmuştur. Ancak bu bulvar, fiilen 'Çevre Yolu' olarak bilinmekle birlikte, resmiyette Kayseri'mizin ve dünya tarihinin en önemli mimarlarından biri olan Koca Sinan'ın adını taşımaktadır."

Elitaş'ın kararı ve talep

Okandan, Mustafa Elitaş'ın Kocasinan isminin korunmasının Kayseri'nin kültürel ve tarihî değerlerine duyulan saygının açık bir göstergesi olacağını belirterek isim değişikliğini kabul etmediğini söyledi. Okandan, Elitaş'ın kamusal alanlarda manevi ve tarihî değerlerin yaşatılmasına verdiği önemi vurguladığını aktardı.

Bu anlayışla, Okandan Meclis kararının yeniden değerlendirilmesini ve bir sonraki meclis toplantısında 'Kocasinan' isminin bulvar üzerinde muhafaza edilmesi yönünde karar alınmasını talep ettiklerini ifade etti.

Elitaş'ın görüşü kamuoyu ile paralel

Başkan Okandan, Mustafa Elitaş'ın görüşünün kamuoyu ile aynı istikamette olduğunu belirterek, "Bu bir teveccühtür, bu teveccühe vesile olan herkese teşekkür ediyoruz. Lakin böyle bir ismin de yerinde yaşatılması daha makul görülmüştür" dedi ve konunun ilgili yerlere aktarıldığını söyledi.

Okandan, karara ilişkin itirazın bu ay içinde meclise taşınacağını ve kararın geri çekilmesi talebinde bulunulacağını kaydetti.

