Özgür Özel: CHP emeklilerine sahip çıkıyor — Asgari Ücret ve Sandık Çağrısı

Özgür Özel: CHP emeklilerine sahip çıkıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Eczacıları Birliği ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamalarda emeklilere yönelik taahhütlerini yineledi. Özel, Meclis'te emeklilerle ilgili düzenlemenin görüşülmesi sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in ifadelerine tepki gösterdi.

Zengin'in 'gariban' çıkışı ve CHP'nin yanıtı

Özel, Özlem Zengin'in "Biz bu ülkenin garibanlarından oy alarak bugünlere geldik. Haklarını helal etsinler" sözlerine ilişkin olarak şunları söyledi: "Özlem Hanım 'gariban' demiş. Gariban demek, sahipsiz kimse demek. Emeklilere kimse gariban diyemez. Emeklileri onlar sahipsiz bırakmaya çalışsa da Cumhuriyet Halk Partisi, emeklisine sahip çıkıyor ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek."

Özel, partisini tanımlarken "Cumhuriyet Halk Partisi düşük gelir seviyesinin partisidir ve açık ara öndedir. Düşük eğitim seviyesinde artık birinci partidir. Emeklilerde birinci partidir ve gençlerin birinci partisidir" ifadelerini kullandı. Ayrıca, "Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir" diyerek CHP'nin sahipsiz bırakılan seçmen gruplarının en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Emekli maaşı önerisi ve reddedilen önerge

Özel, Meclis'te yapılan oylamada AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin, CHP'nin yedinci maddede sunduğu önergeyi reddettiğini aktardı. Önerge kapsamında en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve bunun kanuni güvence altına alınması talep edildi. Özel ayrıca, asgari ücret ile 20 bin lira arasındaki farkın üzerindeki miktarın seyyanen tüm emeklilere verilmesini önerdiklerini belirtti: "Bugün 28 bin lira olanı da 36 bin lira yapmayı öneriyoruz."

Kaynak tartışmasına da değinen Özel, "Bununla ilgili kaynak tartışması tükenmiştir. Her şey para bulanların buna para bulamamasının yani kesinleşmiş vergiden vazgeçenlerin emeklinin bu derdine çözüm bulamamasının izahı yoktur" dedi.

Sandık çağrısı: "Getirirlerse dedikleri olur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Attığımız adımların etkisi mutfağa, pazara, kiraya daha fazla yansıyacak" sözlerine karşı Özel, en doğru adımın seçim sandığını getirmek olduğunu söyledi: "Bu konuda atabileceği en doğru adım, seçim sandığını getirmektir. Seçim sandığını getirirse dedikleri olur. Sandığa direnirse bu sorunlar derinleşerek devam eder."

