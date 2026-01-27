Putin yarın Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşecek

Kremlin, Vladimir Putin ile Ahmed eş-Şara'nın yarın görüşeceğini açıkladı; ikili ilişkiler ve Orta Doğu gündemi ele alınacak.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 21:36
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 21:36
Kremlin Sarayı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara arasındaki görüşmenin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

Görüşmede ele alınacak gündem

Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede çeşitli sektörlerdeki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve gelecekteki beklentiler ile Orta Doğu’daki durumun ele alınacağı belirtildi.

Suriye Devlet Başkanlığı Medya Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı eş-Şaranın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştireceğini ve ayrıca Orta Doğu’daki gelişmelerin ele alınacağını ifade etti.

Arka plan

Putin ve eş-Şara en son 15 Ekim 2025’te Rusya’nın başkenti Moskovada bir araya gelmişti.

