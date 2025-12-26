Silopi Devlet Hastanesi'nde acil yoğunluğu yüzde 50 azalacak

Arslan Tatar: Yeni ek hizmet binası ile acil servis yükü hafifliyor

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Devlet Hastanesinin mevcut durumu ve planlanan yeni yatırımlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Tatar, hastanenin 2009 yılında 50 yataklı olarak hizmete açıldığını, artan ihtiyaçlar doğrultusunda yatak kapasitesinin 93’e çıkarıldığını belirtti.

Yaklaşık 170 bin nüfusa sağlık hizmeti sunan Silopi Devlet Hastanesinin, Habur Sınır Kapısının ilçede bulunması nedeniyle dönemsel nüfus artışından doğrudan etkilendiğini vurgulayan Tatar, bunun özellikle acil servislerde yoğunluğa neden olduğunu kaydetti.

Acil servis alan kapasitesinin zaman zaman yetersiz kaldığını ifade eden Tatar, buna rağmen sağlık hizmetlerinin mevcut personel tarafından büyük bir özveriyle sürdürüldüğünü dile getirdi.

Tatar, yakın zamanda hizmete açılması planlanan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ek hizmet binası ile çocuk ve erişkin acil servislerinin ayrılacağını, bu düzenleme sayesinde mevcut acil servis yoğunluğunun yaklaşık yüzde 50 oranında azalmasının beklendiğini aktardı.

Silopi Devlet Hastanesi acil servisinde günlük olarak 13 hemşire, 9 pratisyen hekim ve 2 acil tıp uzmanı olmak üzere toplam 24 sağlık personeli görev yaptığını açıklayan Tatar, ihtiyaçların devam etmesi halinde Sağlık Bakanlığı nezdinde gerekli taleplerin iletileceğini bildirdi.

Açıklamasının sonunda Arslan Tatar, Şırnak ve ilçelerinin sağlık başta olmak üzere tüm sorun ve ihtiyaçlarının giderilmesi için 7 gün 24 saat büyük bir hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

AK PARTİ ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ ARSLAN TATAR, SİLOPİ DEVLET HASTANESİNİN MEVCUT DURUMU VE PLANLANAN YENİ YATIRIMLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU. TATAR, KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ EK HİZMET BİNASININ DEVREYE GİRMESİYLE ACİL SERVİS YÜKÜNÜN YARI YARIYA AZALACAĞINI BELİRTTİ.