Muğla Gençlik Meclisi Buluşması: Başkan Aras’tan 'Gençlerden Gelen Her Fikre Hazırız' Mesajı

Muğla Gençlik Meclisi Buluşması MSKÜ’de Gerçekleşti

Muğla Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Topluluk Buluşması’nda Gençlik Meclisi’nin yapısı ve işleyişi hakkında bilgilendirmeler yapıldı, öğrenci topluluklarının görüş ve talepleri dinlendi. Etkinliğe Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, ilgili daire başkanları, Gençlik Meclisi üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda yapılan sunumlarla Meclis tanıtıldı, kent için ortak hedefler tartışıldı ve öğrenci topluluklarının önerileri değerlendirildi.

Öğrencilerden destek ve beklenti

Perihan Namlı (MSKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler): "Bölgesel analiz topluluğu üyesi olarak bu buluşmaya katıldım. Gençlik Meclisi sayesinde toplulukların bu şekilde bir araya gelmesini faydalı buluyorum. Gençlik Meclisi’ni biz gençlerin fikirlerine doğrudan erişebilen ve çözüm sürecine doğrudan etki edebileceğimiz bir platform olarak görüyorum"

Recep Aras (Kariyer Topluluğu Genel Başkanı): "Bugün burada gerçekleştirilen etkinlik, hepimiz için son derece verimli geçti. Gençlik Meclisi’nin genç neslin beklentilerine hitap eden güçlü ve başarılı bir oluşum olduğunu düşünüyorum"

Kardelen Paşalı (MSKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler): "Bu etkinliğin düzenlendiğini duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü Muğlalıyım ve Muğla’da topluluklar için yapılan ilk kapsamlı etkinlik diyebiliriz. Bu etkinlikle birlikte sorunlarımıza ortak çözümler arayıp bir adım daha ileriye gideceğimize inanıyorum."

Gençlik Meclisi yetkililerinin görüşleri

Muzaffer Can Tekin, Muğla Gençlik Meclisi Başkanı: "Bu buluşmamızın amacı üniversitemizde yer alan öğrenci toplulukları arasındaki kopuklukları gidermek ve iletişimi güçlendirmek. Bu buluşmayı tabi ki Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle sağladık. Buluşma esnasında hedefimiz ortak projeleri, ortak hedefleri, kente dair ortak ideallerimizi topluluklarımızla paylaşmayı hedefledik."

Tayfun Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri: "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’ın önderliğinde Muğla Gençlik Meclisi’ni Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde hayata geçirdik. İlk etapta 70 üyeyle başlayan ve ilerleyen süreçte 700 üyeye kadar ulaşması hedeflenen Gençlik Meclisi, bizleri son derece heyecanlandıran, gençlerin yönetime katılımını güçlendirecek önemli bir yapı."

Başkan Ahmet Aras’ın mesajı

Ahmet Aras: "Gençlik Meclisi’nin tamamen demokratik ve adil bir yapıya sahip olmasını istiyoruz. Sizlerin ürettiği ve hayata geçirmek istediği her çalışmada, süreci kolaylaştırmak ve gerekli desteği sağlamak bizim sorumluluğumuz olacak. Gençlik Meclisi’nde en temel ilkemiz eşitliktir. Herkesin fikrini özgürce savunabildiği bir ortamda düşünceler gelişir. Değişimi önce buradan başlatacak, ardından mahallelere, Muğla’ya ve belki de ülke geneline yayacağız. Gençlerden gelen her fikirde desteğe hazırız."

Etkinlik, gençlerin kent yönetimine katılımını güçlendirmeyi ve topluluklar arası iletişimi sağlamayı hedefleyen somut adımların atılması için bir platform olarak değerlendirildi.

BAŞKAN ARAS: "GENÇLERDEN GELEN HER FİKRİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"