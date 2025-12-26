DOLAR
Putin: Donbass Dışı Kısmi Toprak Takasına Açık Olabilir

Kommersant, Putin'in 24 Aralık toplantısında Donbass dışında kısmi toprak takasına açık olabileceğini ve Zaporijya'nın yönetimi ile ilgili iddiaları paylaştığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 12:49
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 12:49
Kommersant’ın Kremlin Sarayı muhabiri Andrei Kolesnikov imzalı habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Aralık’ta Kremlin’de iş adamlarıyla yaptığı toplantıda, Ukrayna’da Rus ordusunun kontrolündeki bazı bölgelerin takas edilmesine açık olabileceğini söyledi.

Toplantıda öne çıkanlar

Haberde Putin’in toplantıda üst düzey iş adamlarına planın detaylarını anlattığı ve Donbass’ın tamamını istediğini vurguladığı aktarıldı. Gazete, Putin’in Donbass hariç kısmi bir toprak takası ihtimalini de göz ardı etmediğini belirttiğini yazdı. Haberde ayrıca Putin’in Rus tarafının Anchorage’da (Alaska) verdiği tavizleri hâlâ vermeye hazır olduğunu söylediği ifadelerine yer verildi.

Zaporijya ve kripto madenciliği iddiası

Kommersant’a göre Putin, toplantıda Avrupa’nın en büyük nükleer tesisi olan Zaporijya Nükleer Santrali konusunu gündeme getirdi. Putin’in, santralin Rusya-ABD ortaklığıyla yönetilmesinin görüşüldüğünü belirttiği, ayrıca ABD’nin santralin yakınlarında kripto para madenciliğiyle ilgilendiği iddiasını dile getirdiği kaydedildi. Putin, santralin Ukrayna’ya kısmen tedarik sağlamak için kullanılması gerektiğini de ifade etti.

Diplomasi süreci ve Donbass çıkmazı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ve ABD heyetlerinin Miami’de geçen hafta sonu yaptıkları görüşmelerde savaşı sona erdirecek 20 maddelik planı sonuçlandırmaya bir adım daha yaklaştıklarını söyledi. Ancak Zelenskiy, Donbass’ta hâlâ Ukrayna kontrolünde olan bölgelerin Rus güçlerine devri ve Zaporijya Nükleer Santrali’nin geleceği konusunda ortak bir zemin bulunamadığını belirtti.

Haberde verilen verilere göre, Rusya 2014’te ilhak ettiği Kırım’ın tamamını, Donbass’ın yaklaşık yüzde 90’ını, Zaporijya ve Herson bölgelerinin yüzde 75’ini ve Harkov, Sumy, Mikolayiv, Dnipropetrovsk bölgelerinin küçük kısımlarını kontrolünde tutuyor.

Putin’in 19 Aralık’ta yaptığı açıklamaya atıfla, barış anlaşmasının 2024’te ortaya koyduğu şartlar temelinde yapılması gerektiğini düşündüğünü söylediği; bu şartların ise Ukrayna’nın Donbass, Zaporijya, Herson bölgelerinin tamamından çekilmesi ve NATO’ya katılma amacından resmen vazgeçmesi olduğu haberde yer aldı.

