Bakan Tekin: Deprem Bölgesinde 13 bin 321 Derslik Eğitime Alındı

Bakan Yusuf Tekin: Deprem bölgesinde 13.321 derslik eğitime alındı; 11 ilde 1.553 okulda 23.860 derslik tamamlanacak, hedef 6 Şubat öncesine göre %15 artış.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:44
Bakan Tekin: Deprem Bölgesinde 13 bin 321 Derslik Eğitime Alındı

Bakan Tekin Osmaniye'de: Deprem Bölgesinde 13 bin 321 Derslik Eğitime Alındı

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Osmaniye ziyaretinde deprem bölgesindeki eğitim altyapısına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Tekin, yapılan çalışmaları Cumhurbaşkanına sunduklarını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

İnceleme ve değerlendirme ziyaretleri

Bakan Tekin, kentteki ilk ziyaretini Osmaniye Valiliği'ne yaparak şeref defterini imzaladı ve Vali Erdinç Yılmaz ile görüştü. Ardından başkanlık ettiği Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Derslik ve altyapı çalışmaları

Bakan Tekin, deprem öncesi koşullardan daha iyi imkanlar sunma hedefiyle yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri aktardı: Deprem bölgesinin tamamında 13 bin 321 dersliği eğitime almış durumdayız. Planlanan çalışmalar tamamlandığında 11 ilin tamamında bin 553 okulda 23 bin 860 dersliğin yapımı tamamlanmış olacak. Tekin, depremden etkilenen illerde yaklaşık 9 bin 799 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini, hedefin ise 6 Şubat depremleri öncesindeki derslik sayısının en az %15 fazlasına ulaşmak olduğunu vurguladı. Ayrıca, tamamlanan çalışmalarla birlikte 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla Osmaniye'de bu %15 artış hedefine ulaşılacağı ifade edildi.

Bütçe, destek ve teşekkür

Bakan Tekin, eğitim-öğretim altyapısına bütçeden ayrılan payın tüm bakanlıklar ve kamu kurumları arasında birinci sırada olduğunu belirterek Cumhurbaşkanına ve siyasi destek sağlayanlara teşekkür etti. Tekin, 'Eğitim-öğretim, ayrım gözetmeksizin hepimizin ortak alanıdır' ifadesini kullanarak, belediyeler, valilikler ve hayırseverlerin katkılarının önemine dikkat çekti. Son olarak öğretmenlere özel teşekkür ederek yatırımların hayata geçirilmesinde onların rolüne vurgu yaptı.

Bakan Tekin çalışmaların hem fiziki altyapıyı onarmaya hem de psikolojik destek ve güçlendirilmiş eğitim-öğretim hizmetleriyle deprem yaralarını sarmaya odaklandığını söyledi.

