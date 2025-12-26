DOLAR
Mustafa Bozbey: 'Soma’daki Olayı Kimse Tasvip Etmiyor' — Bursaspor, Mahfel ve Dönüşüm Açıklaması

Başkan Mustafa Bozbey, Soma tepkisi, Bursaspor’a destek, Mahfel tartışması ve Altıparmak kentsel dönüşümü hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 14:16
Mustafa Bozbey: "Soma’da yaşanan olayı kimse tasvip etmiyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, basın toplantısında Bursaspor taraftarının küfürlü tezahüratlarına, parti içi gelişmelere ve şehirdeki koruma ve kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Soma ve Bursaspor mesajı

Başkan Bozbey, taraftar tepkileriyle ilgili olarak "Soma’da yaşanan olayları kimse tasvip etmiyor. Doğru değil. Bizler her birimize bakarken rengimize, kimliğimize göre bakmamamız gerekiyor. Birbirimize bakarken insan olarak bakmamız gerekiyor" dedi. Bozbey, küfür ve hakaret içeren davranışlara kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Bursaspor’a ilişkin değerlendirmesinde ise kulübe ve yönetime güvenini ifade eden Bozbey, "Bursaspor bizim marka değerimiz. Eğer Bursa yükselirse Bursaspor yükselir. Bursaspor’un yakın zaman içerisinde süper ligde Bursa’yı en iyi şekilde temsil edeceğine inancım tam" sözleriyle kulübe destek verdi. Başkan, Bursaspor taraftarını Türkiye’nin en iyi taraftarlarından biri olarak nitelendirdi ve ortalama 40 bin taraftar sayısını hatırlattı.

Parti içi gelişmeler ve Erkan Aydın açıklaması

Bozbey, CHP’li Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile yaşanan kriz hakkında sorulara şu yanıtı verdi: "Parti içindeki gelişmeleri genel merkezimiz takip ediyor. Dün Genel Başkanımız ve yardımcılarıyla konuştuk. Genel merkezimiz gereğini yapacaktır. Ben söz söyleyecek durumda değilim. Genel merkezimiz Türkiye’nin dört bir yanını takip ettikleri gibi 408 belediyemizin takibini yapıyorlar. Yaşanan durum sonrası Osmangazi Belediye Başkanı ile bir görüşmemiz olmadı. Erkan Aydın beni aramadı, bilgim de yok."

Mahfel tartışması: 'Pilavcı olması Bursalılara hakaret'

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan veya restore ettirilen 16 eser hakkındaki kararına değinen Bozbey, Mahfel hakkında şunları söyledi: "Biz halen daha Mahfel’in Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait olmasını istiyoruz. Bu konudaki hassasiyetimizi dile getiriyoruz... Aslında Mahfel’in esas kimliği bahçeli Türk Ocağı Gazinosu ve salonu olarak geçiyor. Yıllarca orası çay salonu olarak kullanıldı. Bursalılar için kıymetli değerli bir yer."

Bozbey, Mahfel’in ihaleye verilmesine tepki göstererek "oraya pilavcı dükkanının gelmesi Bursalılara hakaret" ifadesini kullandı ve eski kimliğine kavuşturmak için dava açıldığını, arşiv taramalarına göre süreç başlatıldığını belirtti. Söz konusu eserler arasında Setbaşı Şehir Kütüphanesi, Mahfel kafe, Mahkeme hamamı, Akınpaşa konağı gibi yapılar sayıldı.

Kozahan ve hanların korunması

Kozahan’daki çay bahçelerinin düzenlenmesine ilişkin olarak Bozbey, "Kozahan değil sadece diğer hanlar da aynı şekilde düzenlenmeli. Bizlerin tarihi mekanları koruma sorumluluğu var. Göze hoş görünmeyen yerlere müdahale etmek zorundayız" dedi. Tarihi alanların korunması için esnaftan duyarlılık beklediğini vurguladı.

Su havzaları, maden ruhsatları ve çevre endişesi

Barajlara giden su havzalarındaki maden ocaklarına ilişkin iddialara değinen Bozbey, "Suyumuzu korurken havzamızı kaybediyoruz. Suyun oluştuğu su havzasında halen daha mermer yatakları ya da başka maden yatakları adı altında işletmelere verildiğini görüyoruz. Her verilen maden ruhsatının bizim su havzalarımıza etkisinin negatif olacağını... bilinmesini istiyorum" diyerek endişesini dile getirdi.

Altıparmak Çarşamba dönüşümü ve Çataltepe kooperatifi

Altıparmak Çarşamba kentsel dönüşümü projesine dair Bozbey, yarışma projesi sürecinin devam ettiğini belirterek, bölgedeki 11 mahallede yoğun yapılaşmanın azaltılması gerektiğini vurguladı. Projede kentsel ihtiyaçlara yönelik alanlar ayrılacağını söyledi.

Çataltepe kooperatifiyle ilgili olarak ise Bozbey, 2800 kişinin dışarıda, 600 üyenin bulunduğunu hatırlattı ve kooperatif üyeliğinin önemine dikkat çekti. Hak sahipliğinin tespit edilerek teslim ve yol haritası oluşturulacağını belirtti.

Kapanış

Basın mensuplarına konuşmasını toparlayarak Bursaspor’a ve şehrin tarihi değerlerine sahip çıkma çağrısını yineleyen Başkan Bozbey, sözlerini spora ve kent kültürüne sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

