Bakan Kacır: Askeri İHA'da Dünya Lideriyiz — Hendek MYO Açıldı

Bakan Kacır, Hendek Meslek Yüksekokulu açılışında Türkiye’nin sanayi gücünü vurgulayarak, "Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduk" dedi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:52
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hendek Meslek Yüksekokulu açılış töreninde yaptığı konuşmada ülkenin sanayi ve eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Törende Bakan Kacır, üretim ve ihracat performansına dair önemli veriler paylaştı.

Üretim, teknoloji ve ihracatta güçlü dönüşüm

Bakan Kacır, konuşmasında uzun vadeli stratejilerin sonuçlarını vurgulayarak; "Askeri insansız hava aracı üretiminde dünya lideri olduk" ifadelerini kullandı. Ayrıca imalat sanayi katma değerinin 41 milyar dolardan 241 milyar dolara yükseldiğini, yıllık ürün ihracatının ise 36 milyar dolardan 270 milyar dolara çıktığını belirtti. Kacır, Türkiye'nin Çin’den sonra Orta Avrupa’ya kadar uzanan kuşakta üretim ve pazar çeşitliliği açısından rekabetçi bir konumda olduğunu söyledi.

Hendek Meslek Yüksekokulu: Sanayiyle entegre eğitim

Açılan Hendek Meslek Yüksekokulunun Hendek Organize Sanayi Bölgesi'nde yer aldığına dikkat çeken Kacır, bu yüksekokulun Sakarya’nın üretim gücüne katkı sağlayacağını ifade etti. Yüksekokulun 7 bilgisayar laboratuvarı, 8 uygulama laboratuvarı, 16 dersliği ve 3 amfisi bulunduğu; elektrik-elektronik, makine, endüstri ve işletme gibi alanlarda dijital dönüşüm, robotik, yapay zeka ve otonom sistemler gibi çağın gerektirdiği yetkinliklerin kazandırılacağını dile getirdi.

OSB yatırımları ve teşviklerle üretimi güçlendirme

Kacır, organize sanayi bölgelerinin sayısını 191’den 371’e çıkardıklarını, bu alanlardaki tesis sayısının 11 binden 60 bine ve istihdamın 415 binden 2,7 milyona yükseldiğini açıkladı. Sakarya’da 6 yeni OSB kurulduğunu, OSB toplam büyüklüğünün 725 hektardan 2 bin 679 hektara çıkarıldığını belirtti. Ayrıca KOSGEB aracılığıyla Sakarya’daki KOBİ’lere sağlanan desteğin 3 milyar lira olduğunu, yatırım teşvikleriyle 291 milyar lira yatırım ve 60 bin 200 kişilik istihdam imkanı yaratıldığını söyledi.

İstihdam ve finansman destekleri

Bakan Kacır, Sakarya OSB’lerinde gerçekleştirilecek öncelikli yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK İşveren Payının yarısını 2 yıl boyunca Bakanlığımız karşılıyor bilgisini paylaştı. Şehirde kullanılacak krediler için sağlanan finansman desteğinin 24 milyon lira seviyesine çıkarıldığını, 9,5 puan faiz/kar payı desteği sunulduğunu ve yatırıma göre yüzde 30’a varan vergi indirimleri ile KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uygulandığını ifade etti. Belirli yatırımlar için 240 milyon liraya kadar finansman ve yatırımın %50’sine varan vergi indirimi sağlanacağı açıklandı.

Eğitim-İstihdam entegrasyonu ve model fabrikalar

Kacır, mesleki eğitimi sanayi ile entegre ederek gençlerin sahada tecrübe kazanmasını amaçladıklarını belirtti. OSB’lerdeki 81 meslek lisesi ve 26 meslek yüksekokulu ile 60 bin öğrencinin üretimle buluştuğunu, mesleki eğitimi dört duvarın ötesine taşıdıklarını vurguladı. Ayrıca Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinin, yani model fabrikaların sayısını 11’e yükselttiklerini ve Sakarya için yeni bir model fabrika çalışmasının başlatıldığını bildirdi. Bu merkezlerle sanayicinin yalın üretim, dijital dönüşüm ve katma değerli üretime adaptasyonunun hızlandırılacağı ifade edildi.

Bakan Kacır konuşmasını, Türkiye’nin genç ve teknolojiyle bütünleşmiş nüfusunu geleceğin yetkinlikleriyle donatmaya devam edeceklerini belirterek tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

