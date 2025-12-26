DOLAR
Çivril'de Peyzaj Seferberliği: Çevre Yolu Orta Refüjleri Yenileniyor

Çivril Belediyesi, Çivril-Uşak Çevre Yolu ve Uşak-Denizli Çevre Yolu'nda orta refüjlerde ağaçlandırma, çiçek ve taş uygulamalarıyla estetik düzenleme yapıyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:36
Çivril Belediyesi ilçenin çehresini değiştirmek amacıyla peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve ilçeyi daha estetik bir görünüme kavuşturmak amacıyla yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak Çivril-Uşak Çevre Yolu’ndaki uygulamalarla orta refüjler ağaçlandırıldı; çiçek ve taş uygulamaları ile yol kenarlarına daha düzenli ve estetik bir görünüm kazandırıldı.

Başkan Semih Dere sahada inceledi

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, planlama ve uygulama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Semih Dere projeye ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

" Çivril’imizin çehresini değiştiriyoruz. İlçemizin önemli giriş-çıkış noktalarından biri olan Uşak-Denizli Çevre Yolu’nda, orta refüj iyileştirme ve peyzaj çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ağaçlandırma ve taş uygulamalarıyla çevre yolumuzu daha estetik, daha düzenli ve daha modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Çivril için çalışmaya devam ediyoruz"

Belediye yetkilileri, çalışmaların ilçenin diğer giriş noktalarında da benzer uygulamalarla devam edeceğini belirtiyor.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

