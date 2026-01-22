Starmer: Trump'ın Tarife Tehdidinin Geri Çekilmesi Sağduyunun Yansıması

Chequers'ta kritik görüşme

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, başkent Londra yakınlarındaki Başbakanlık konutu Chequers’ta Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya geldi. Basına açık bölümde Starmer, Frederiksen'i Danimarka'nın yakın dostu ve İngiltere’nin güçlü bir müttefiki olarak tanımladı ve görüşmelerde Grönland ile Ukrayna dahil çeşitli konuların masaya yatırılacağını söyledi.

Starmer, "Gümrük tarifesi tehdidinin geri çekilmesini, pragmatizm, sağduyu ve değerler ile prensiplerimize bağlılığın bir yansıması olarak görüyorum" dedi ve Grönland konusunda tutumlarını son günlerde defalarca ortaya koyduklarını vurguladı.

Tarife tehdidinin geri çekilmesi ve güvenlik

Starmer, mevcut durumda atılacak adımların Arktik bölgesinin güvenliği açısından hayati olduğunu belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ise görüşmenin başındaki açıklamasında İngiltere’yi Danimarka'nın en eski ve en önemli müttefiklerinden biri olarak nitelendirdi ve Grönland konusundaki desteği nedeniyle Starmer’a teşekkür etti. Frederiksen, "Sanırım herkes zor bir dönemde olduğumuzu biliyor. Böyle bir durumda iyi dostlara ve gerçek müttefiklere sahip olduğumuzu görmek, Avrupalıların birlikte durduğunu, bölünmediğini ve sizin de ifade ettiğiniz üzere hızla değişen bir dünyada ortak değerlerimize bağlı kaldığını görmek hepimiz için son derece önemli" dedi.

Davos, Trump'ın açıklamaları ve Brüksel gündemi

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı konuşmada Grönland'ı ulusal ve uluslararası güvenlik için istediklerini ancak güç kullanmayacaklarını açıklamıştı. Trump, Davos'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinin ardından 1 Şubat itibarıyla İngiltere ve Danimarka'nın da aralarında olduğu sekiz Avrupa ülkesine uygulanacak ilave tarifelerden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Mark Rutte Davos marjında medyaya yaptığı açıklamada "Grönland müzakereleri devam edecek" ifadesini kullandı. Danimarka Başbakanı Frederiksen ise Grönland’ın hiçbir zaman müzakere konusu olmayacağını açıkladı.

Avrupa Birliği üyesi liderler bu akşam Brüksel’de, Grönland ve transatlantik ilişkilerin değerlendirileceği gayriresmi bir zirvede bir araya gelecek.

