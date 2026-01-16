Uraloğlu: Esenboğa'ya 3’üncü Pist, 77 Metre Kule ve 41 bin 52 Metrekare Yeni Binalar

Açılış öncesi açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımı tamamlanan Ankara Esenboğa Havalimanı 3’üncü pisti ve yeni kulesinin açılışı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, yeni pistin ve kulenin Esenboğa Havalimanı’nın uçak trafiğini rahatlatacağını belirterek, çalışmalar sonucunda 75 metre genişliğe ve 3 bin 750 metre uzunluğa sahip üçüncü pist ile 77 metre yüksekliğindeki yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 13 bin 500 metrekarelik Teknik Blok un hizmete alındığını vurguladı.

Yolcu sayısı ve kapasite rekoru

Altyapı ve uçuş ağı hamlelerinin bilet satışları ve yolcu sayısına yansıdığını aktaran Uraloğlu, "2025 Yılında transit yolcularla birlikte 247 milyon 163 bine çıkararak; cumhuriyet tarihimizin yeni rekorunu kırdık" dedi. Bakan, Türkiye'nin bugün 58 aktif havalimanı ile hizmet sunduğunu ve pist uzunluğunun 2002'den bu yana 241 bin 400 metreye yükseldiğini söyledi. Ayrıca Hava Ulaştırma Anlaşması sayısının 175e, dış hat uçuş ağının ise 133 ülke, 356 nokta düzeyine ulaştığını belirtti.

Teknolojik altyapı ve yeni tesisler

Havalimanındaki çok sayıdaki binayı teknolojiye uygun olarak inşa ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Esenboğa Havalimanı’mızı yenilikçi bir vizyonla geliştirme çalışmalarına başladık ve 2 etaptan oluşan projemizin 1. etap işlerini tamamladık. Bu işler kapsamında Havalimanımızın 75 metre genişliği ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3’üncü pisti ve 77 metre yüksekliğindeki yeni Hava Trafik Kontrol Kulesi ve 13 bin 500 metrekare Teknik Bloğuyla güçlenen altyapısıyla birlikte; 85 bin metrekare büyüklüğünde 6 adet uçak park kapasiteli yeni bir Kargo Apronu ve bunlara bağlı taksi yolları ve servis yolları dahil olmak üzere yaklaşık 945 bin metrekare kaplama sahası, 3 Adet Bağlantı Taksi yolu ve 5 Adet Hızlı Çıkış Taksiyolu, 5 bin 850 metrekare Uçuş Kontrol Hangarı, 13 bin 500 metrekare Hava Trafik Kontrol Kulesi ve Teknik Blok, 5 bin 750 metrekare Gümrük Müdürlüğü, 4 bin 750 metre Özel Maksatlı Garaj, 2 bin 100 metre Yeni İtfaiye İstasyonu, 4 bin 750 metrekare Isı Merkezi ve Su Deposu, 825 metrekare Özel Aydınlatma Bakım Binası, 800 metrekare Apron Bariyer Binası, 920 metrekare Nizamiye Binası 15 adet Nöbetçi Kule ve 232 metrekare Ana Nizamiye Binası gibi toplam 41 bin 52 metrekare inşaat alanına sahip çok sayıda binayı çağın en son teknolojisine uygun olarak inşa ettik. Böylece Ankara Esenboğa Havalimanı’mızı hem bugünün hem de geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak, başkentimize ve ülkemize yakışır modern, güvenli ve yüksek kapasiteli bir küresel havacılık merkezi hüviyetine daha da güçlenerek kavuşuyor" dedi.

Finansman ve işletme geliri

Projenin ikinci etabı kapsamında en az 40 bin metrekarelik Terminal Binası Genişletmesi, Genel Havacılık Apronu ve Taksi Yolu çalışmaları yapılacağını belirten Uraloğlu, "Ayrıca belirtmek istiyorum ki toplam 298 milyon Euro’luk yatırım gerektiren bu projeyi, devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan gerçekleştirdik. Üstelik herhangi bir yolcu garantisi koymadan hayata geçirdiğimiz bu projemizle 25 yıl işletme süresi karşılığında KDV dahil 560 milyon Euro kira geliri elde edeceğiz" diye konuştu.

KÖİ modeli ve ekonomik katkı

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modelinin ekonomik katkısına da değinen Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı, Çukurova Uluslararası Havalimanı gibi KÖİ modeliyle hayata geçen projelerimizin başlangıcından günümüze alınan garanti fazlası ücret yaklaşık; 360 milyon Euro’dur. Tüm KÖİ Havalimanlarından alınan Kira/Tesis/Arazi Kullanım Bedeli ise yaklaşık; 9 milyar 600 milyon Euro’dur. Yani, bu model ile ülkemiz ekonomisine yaklaşık 10 milyar Euro katkı sağladık. Görüldüğü üzere, KÖİ havalimanlarından elde edilen kira ve kullanım bedelleri, modelin asıl gelir kalemini oluşturmakta ve finansal bir başarıyı temsil etmektedir." dedi.

