Cevdet Yılmaz: KKTC’nin Rekabet Gücü Yüksek Ekonomiye Kavuşması Milli Davamızdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temaslarını sürdürüyor. Dün gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşen Yılmaz, Girne’de düzenlenen KKTC Ekonomik Örgütler Platformu Değerlendirme Toplantısına katılarak platform üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmeler ve istişare vurgusu

Toplantıya KKTC Başbakanı Ünal Üstel başkanlık etti. Yılmaz, toplantıda yapılan konuşmada politika ve sektörel proje geliştirmede istişarenin önemine dikkat çekerek, "Ortak aklı çok önemli görüyoruz. Her fırsatta bunu yapmaya gayret ediyoruz" dedi ve bu tür istişarelerin ekonominin gelişimine katkı sağlayacağını vurguladı.

KKTC’nin ekonomik bağımsızlık hedefleri

Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklerin ve jeopolitik gerilimlerin etkilerinin arttığına işaret ederek, bu dönemde ekonomi politikalarının daha da önem kazandığını söyledi. Ayrıca KKTC’nin siyasi egemenliği ve ekonomik dayanıklılığının güçlendirilmesinin Türkiye için bir stratejik sorumluluk olduğunu belirtti. Yılmaz, "KKTC’nin kendi imkanlarıyla büyüyen, küresel şartlara uyum sağlayabilen ve rekabet gücü yüksek bir ekonomik yapıya kavuşması ortak kader anlayışımızın ve milli davamızın ayrılmaz bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması

Yılmaz, 2025 yılında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na değinerek, bu anlaşmanın 21 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olduğunu ve bugüne kadar yapılmış en geniş, en yüksek gerçekleşme oranına sahip işbirliği olduğunu hatırlattı. Eğitim, sağlık, tarım ve dijitalleşme gibi alanlarda pek çok proje hayata geçirildiğini belirtti.

Kamu ve özel sektör işbirliği

Bir ülkenin yalnızca kamu yatırımlarıyla kalkınamayacağını vurgulayan Yılmaz, kamu ile özel sektörün rol paylaşımına dikkat çekti: kamu altyapı, eğitim ve temel hizmetlere; özel sektör ise istihdam ve ihracat üreten projelere odaklanacak şekilde çalışmalı. Yılmaz, kamu projeleri ile özel sektör desteklerinin uyum içinde yürütüleceğini aktardı.

Kadınlar ve gençler için teknolojik girişimcilik

Yılmaz, teknoloji tabanlı ekonomi hedefi doğrultusunda kadınlar ve gençlerin öncelikli kesimler olduğunu belirtti. Genç nüfusun dijitalleşme ve teknolojik gelişmelere ilgisini Teknofest etkinliğinde gördüklerini söyleyen Yılmaz, KKTC’nin bilim, teknoloji ve eğitim altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. "Doğu Akdeniz’de parlayan bir yıldız olmak istiyoruz" diyerek; eğitim, sağlık, teknoloji altyapısı, üniversiteler, AR-GE merkezleri ve bilişim vadileriyle bölgesel bir bilim ve teknoloji merkezi hedeflendiğini kaydetti.

E-Devlet, yatırım ortamı ve turizm

Yılmaz, E-Devlet uygulamalarının kamu hizmetlerini verimli hale getirdiğini, bürokrasinin sadeleştirilmesinin iş dünyasına kolaylık sağladığını belirtti. KKTC’nin yatırım ortamının dünya çapında kullanılan ölçütlerle değerlendirilerek iyileştirilmesinin önemine değindi. Turizmin ülkenin dünyaya açılan kapısı olduğunu vurgulayan Yılmaz, geçen yıl yapılan "Ada Kıbrıs" programının KKTC’nin uluslararası tanıtımına katkı sağladığını hatırlattı.

Yükseköğretim ve iş dünyası ilişkileri

Yılmaz, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) arasındaki bağların güçlendiğini, kurumsal yapı güçlendirilerek eğitim altyapısının kalitesinin artırıldığını ifade etti.

İhracat, tarım ve gümrük modernizasyonu

KKTC ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2.8 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Yılmaz, KKTC’den Türkiye’ye ihracatın artırılmasının önemine vurgu yaptı: "Türkiye ve KKTC ekonomileri birbirini tamamlayıcı olmalı". Tarım ve hayvancılığın stratejik sektörler olduğunu belirten Yılmaz, narenciye sektörüne hizmet edecek modern bir soğuk hava deposu yapıldığını ve üreticilerin desteklendiğini söyledi. Gümrüklerin donanım ve lojistik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik modernleşme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Kapanış ve çağrı

Toplantı sonunda Yılmaz, tüm katılımcılardan fikir ve öneriler beklediklerini belirterek, "Ünal Bey’in başbakanlığı, hükümet üyeleriyle kurumlarla istişare, iş dünyasıyla istişare için de hayata geçirdik" dedi. Kamu projeleri ve özel sektöre yönelik destekleyici adımların atılacağını tekrar etti.

