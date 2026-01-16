Bergama Millet Bahçesi Açıldı: Saygılı "AK Parti laf değil, eser üretir"

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 63 bin m²'lik Bergama Millet Bahçesi'nin açılışında projenin sosyal donatılar ve geniş yeşil alanlarla kente değer kattığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 19:15
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 19:15
AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan açılış değerlendirmesi

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Bergama Millet Bahçesi'nin açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada projenin kente kazandırdığı değere vurgu yaptı. Saygılı, "AK Parti laf değil, eser üretir; polemik değil, hizmet yapar. Tüm engelleme ve mazeret siyasetine rağmen bu eseri Bergama’ya kazandırdık" dedi.

Saygılı, projenin Bergama’nın çehresini değiştiren örnek bir yatırım olduğunu belirterek, 63 bin metrekarelik alana kurulan tesisin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarlarının İzmir ve Bergama’ya sunduğu somut hizmetlerden biri olduğunu söyledi.

Projenin içeriğine ilişkin Saygılı'nın aktardığı teknik ve sosyal donatı detayları şöyle:

Millet Kıraathanesi binasında kütüphane, çocuk kütüphanesi, kafeterya ve çocuk oyun alanı yer alıyor. Ayrıca otopark, ticari birimler ve çeşitli sosyal mekanlar titizlikle inşa edildi.

Çevre düzenlemesi kapsamında kaykay pisti, tenis ve basketbol sahaları, biyolojik gölet, macera parkuru, yürüyüş ve bisiklet yolları hemşehrilerin kullanımına açıldı. Peyzaj uygulamalarında 16 bin 139 metrekare çim alan, 579 yapraklı ağaç, erguvanlar ve binlerce çalı grubu ile yeşili merkeze alan bir yaşam alanı oluşturuldu.

Saygılı, projenin hayata geçirilme sürecinde karşılaşılan zorluklara değinerek, alanın bir zamanlar 14 Eylül Stadı ve atıl dükkânların bulunduğu yer olduğunu, şimdi ise modern bir Millet Bahçesi'ne dönüştüğünü kaydetti. "AK Parti laf değil, eser üretir; polemik değil, hizmet yapar. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İzmir’i ve Bergama’yı yatırımlarla buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

