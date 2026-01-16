Özgür Özel: Emeklinin Sesi Ülkenin Asıl Gündemidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocatepe'de emeklilerin ülke gündeminin merkezinde olması gerektiğini vurgulayıp emekli maaşlarının artırılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:05
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:05
Kocatepe'de "Emekliler Buluşması" sonrası açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Kocatepe Camii’nde kıldığı Cuma Namazı’nın ardından Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Emekliler Buluşması"na katıldı. Özel, emeklilerin aylıklarının az olduğuna dikkat çekerek, bu durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Özel, toplantıda şu ifadeleri kullandı: "Bundan 2 yıldan biraz fazla geçti üzerinden, Genel Başkan adayı olarak gittiğim her şehirde de sonra kurultayımızda da söylemiştim. ‘Cumhuriyet Halk Partisi, kimsesizlerin kimsesidir, Cumhuriyet Halk Partisi, kimsenin sesini duymayanın sesidir. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi, birilerinin istediği gibi kutuplaşmaya, birilerinin istediği gibi ‘Bizden olanlar, oradan olanlar’ diye birbirlerinden ayrılmaya, birilerinin uzaklaştırdığı, kutuplaştırıldığı, karşı tarafı şeytanlaştırıp arkasını kalabalıklaştırdığı bir dikine kesen siyaset yerine enine kesen ve herkese dokunan siyaset yapacak’ dedik. Dedik ki ‘Cumiyet Halk Partisi sadece CHP’li değil AK Parti’ye, MHP’ye ve diğer partilere oy vermiş emeklilere dokunacak. Asgari ücretlilere de dokunacak. Eğer emeklinin sorunu varsa sosyal demokrat bir partinin sorunu vardır. Eğer emekli geçinemiyorsa, ülkenin ana gündemi kutuplaşma değil emeklinin sesinin duyurulmasıdır. Ülkenin ana gündemi emeklidir, asgari ücretlidir, yoksullardır’ dedik"

"Yerel seçimde, ana gündemimiz yine ekonomiydi"

Özel, siyasetin öncelikleri belirleme işi olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle devam etti: "Biz, Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçen yılın sonu gelirken yaklaşmakta olan bu sosyal krizi gördük. Ben bunu MYK’da arkadaşlarıma, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisinde, Gölge Kabinedeki Bakanlarımıza, Politika Başkanlarımıza şöyle anlatıyorum. Ben 2009 yılından beri bu partinin otobüslerinin üstündeyim kardeşim. Gitmediğim şehir yok. Meydan meydan dolaşıyoruz. Ama ilk kez son iki yıldır, o yüzden yerel seçimde, ana gündemimiz yine ekonomiydi, ana gündemimiz o zaman da emeklinin durumuydu. Çünkü bugüne doğru o serbest düşme başlamıştı. İlk kez son bir yıldır gördüğüm ve son bir aydır en üst düzeye ulaşmış bir şekilde meydanlarda ki çok sayıda emekli geliyor, gözlerindeki büyük öfkeyi görüyorum"

Özel'in vurguladığı temel mesaj, emeklilerin çektiği ekonomik sıkıntıların ülke siyasetinin önceliği haline gelmesi gerektiği oldu. Konuşmada emekli maaşlarının iyileştirilmesi ve yoksullaşmanın gündeme alınması çağrısı öne çıktı.

