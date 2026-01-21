Von der Leyen: Grönland’a Büyük Ölçekli Avrupa Yatırım Atağı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, 18 Aralık’ta gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi sonuçları ve küresel jeopolitik gerilimler ışığında Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı genel kurul konuşmasında, Avrupa’nın güvenlik ve bağımsızlık stratejisini yeniden şekillendirme gerekliliğini vurguladı. İran’daki protestolardan Kuzey Atlantik’teki gölge filoya kadar, son dönemde yaşanan gelişmelerin uluslararası düzende kalıcı kaymalara işaret ettiğini belirtti.

Artan jeopolitik gerilim ve Avrupa’nın bağımsızlığı

Von der Leyen, birçok alanda dünyayı "salt güç tarafından tanımlanan" bir düzenin etkilediğini söyleyerek Avrupa için bağımsızlık hamlesinin hızlanmasının zorunlu hale geldiğini ifade etti. Konuşmasında, "İster ekonomide, ister güvenlikte, ister teknoloji alanında, ister demokraside olsun, eğer çevremizdeki dünyayı başkalarının şekillendirmesini istemiyorsak, güçlü olmak ve kendi geleceğimizi şekillendirmek zorundayız" dedi.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın da katıldığı oturumda Von der Leyen, "Her şeyden önce kendimizi savunabilecek gerçek bir kapasiteye ihtiyacımız var. Avrupa’nın bağımsızlığı, tam olarak bununla ilgili" ifadelerini kullandı ve Avrupa’nın geleneksel ihtiyatlı tutumundan kopması gerektiğini vurguladı.

Arktik ve Grönland stratejisi

Arktik’teki gelişmelere özel bir bölüm ayıran Von der Leyen, Grönland’ın sadece ham madde zenginliği veya açığa çıkan deniz yolları açısından değil; stratejik bir ileri karakol ve egemen bir halkın vatanı olduğunun altını çizdi. Von der Leyen, "Grönland, dünya haritasında kilit önemdeki bir bölgede yer alan bir toprak parçası ve kritik ham maddeler açısından zengin bir alan olmanın da ötesinde bir yer. Ortaya çıkan deniz yolları üzerinde stratejik bir ileri karakol. Fakat bunların hepsinden önce özgür ve egemen bir halkın vatanı. Egemenliğe ve toprak bütünlüğüne sahip bir ulus. Grönland’ın geleceğine yalnızca Grönlandlılar karar verebilir" dedi.

"Bunun ilk bileşeni, özellikle yerel ekonomiyi ve altyapıyı desteklemek amacıyla Grönland’a yönelik büyük ölçekli bir Avrupa yatırım atağı olacak", sözleriyle Arktik güvenliğini destekleyecek paketin yatırım odağını açıkladı. Von der Leyen bölgenin güvenliği için ABD ve diğer partnerlerle birlikte çalışacaklarını, İngiltere, Kanada, Norveç, İzlanda ve diğer ortaklarla güvenlik düzenlemelerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Gümrük tarifeleri uyarısı ve müttefik ilişkileri

ABD ile Arktik güvenliğinde iş birliği içinde olduklarını söyleyen Von der Leyen, güvenlik gerekçesiyle getirilebilecek ilave gümrük tarifeleri tehdidine karşı uyarıda bulundu: "Bu nedenle güvenlik gerekçesiyle ilave gümrük tarifeleri tehdidi son derece yanlış. Eğer müttefikler arasında tehlikeli bir aşağı yönlü sarmala sürüklenirsek, bu sadece stratejik sahneden uzak tutmaya kararlı olduğumuz gerçek rakiplerimizi cesaretlendirecektir."

Von der Leyen, liderlerin ilerleyen günlerde verecekleri yanıtı görüşmek üzere bir araya geleceğini, Avrupa’nın diyalogu tercih ettiğini ancak gerektiğinde birlik, aciliyet ve kararlılıkla hareket etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Ukrayna’ya destek ve uluslararası ticaret hamleleri

Avrupa’nın güvenliği ve bağımsızlığının Ukrayna’daki gelişmelere bağlı olduğunu vurgulayan Von der Leyen, Ukrayna’ya desteğin devam edeceğini belirterek, "Adil ve kalıcı barış sağlanana kadar Ukrayna’nın yanında duracağız" dedi.

Ticaret cephesinde ise Von der Leyen, Mercosur ülkeleriyle geçen hafta Paraguay’da imzalanan anlaşmanın ardından yeni uluslararası adımlar atılacağını aktardı: "Gelecek hafta, çığır açıcı bir anlaşma için Hindistan’da olacağız. Ayrıca, bizimle iş yapmak isteyen birçok başka ülkeyle yürütülen müzakerelerde de ilerleme kaydediliyor" sözleriyle önümüzdeki gündeme işaret etti. Mercosur anlaşmasının Avrupalı şirketlerin Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay ve Bolivya’ya yaptığı ihracatı yüzde 200 artıracağı ve tarım ürünlerine ilişkin hassasiyetlerin koruma önlemleriyle ele alındığı bilgisini paylaştı.

Kapanış mesajı

Konuşmasını, Avrupa’nın geleceği için daha bağımsız hale gelme ve hızla değişmeye hazır olma çağrısıyla sonlandıran Von der Leyen, parlamentoya "Avrupa, kendi geleceği için daha bağımsız hale gelmek üzere daha hızlı değişmeye hazır olmalı" mesajını iletti.

AB KOMİSYONU BAŞKANI VON DER LEYEN, AVRUPA PARLAMENTOSU'NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL KURUL OTURUMUNDA KONUŞTU.