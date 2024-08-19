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10 Yıl Sonra Tükürük Bezi İltihabından Kurtulmak: Kortizon Tedavisi ile Sağlığa Kavuştu

İzmir'de 10 yıl süren tükürük bezi iltihabı, kortizon tedavisi ile sona erdi. Tahsin Çiftçi'nin tedavi süreci ve sonuçları haberimizde.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:43
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 12:02
10 Yıl Sonra Tükürük Bezi İltihabından Kurtulmak: Kortizon Tedavisi ile Sağlığa Kavuştu

Uzun Süreli Sıkıntının Ardından Gelen Rahatlama

İzmir’de 10 yıldır tükürük bezi iltihabı ile mücadele eden Tahsin Çiftçi, sonunda kurtuluşunu kortizon tedavisinde buldu. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi tarafından yapılan açıklmada, Çiftçi’nin hastalığı nedeniyle yaşadığı zorluklar detaylandırıldı.

Dr. Ceyda Tarhan'ın Öncülüğünde Başarıyla Geçirilen Tedavi

İEÜ Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümü'nde çalışan Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Tarhan, tükürük bezi iltihabı ile ilgili nadir görülen vakaları derinlemesine araştırdı. Çiftçi’nin tükürük bezlerine, kateter aracılığıyla kortizon enjeksiyonu yaparak hastanın tedavi sürecini yönetti.

Hastalığın Zorlukları ve Tedavi Süreci

Dr. Tarhan, Çiftçi'nin tedavi sürecinde defalarca ameliyat olduğunu belirtti. "Koyulaşmış tükürük bezi mukozaları, tükürük salgısını tıkayarak ağrıya sebep oluyor ve bu durumda iltihabı artırıp vücutta ateşe yol açıyordu. Kortizon enjeksiyonu uyguladığımızda, hasta ilk dozdan sonra rahatladığını bildirdi," dedi.

Rahatlama ve İyileşme Süreci

Tahsin Çiftçi, sabahları yorgun uyanıp ateş sorunuyla karşılaştığını; ancak tedavi sonrası bu sıkıntıların tamamen sona erdiğini ifade etti. "İlk dozdan sonra kendimi çok daha iyi hissettim," diye ekledi.

İzmir'deki bu başarılı tedavi, tükürük bezi iltihabı olan diğer hastalar için de umut verici bir örnek teşkil ediyor.

İzmir'de 10 yıldır tükürük bezi iltihabıyla mücadele eden Tahsin Çiftçi (sağda), kortizon tedavisi...

İzmir'de 10 yıldır tükürük bezi iltihabıyla mücadele eden Tahsin Çiftçi (sağda), kortizon tedavisi ile sağlına kavuştu. Çiftçi'nin tedavisiyle ilgilenen İEÜ Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Tarhan (solda), konuya ilişkin açıklamada bulundu.

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