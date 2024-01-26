15 yaş ve üzeri kişiler tehlikede! Bu hastalık ilk onları yakalıyor

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin verilerine göre grip vakaları her geçen gün artıyor. Özellikle 15 yaş ve üzerindeki bireyleri olumsuz etkileyen bu durum, koronavirüs günlerini hatırlatıyor. Hastalığın yaygın olduğu bölgelerde yaşayanlar için alınabilecek önlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar, sağlık uzmanları tarafından vurgulanıyor. İşte ayrıntılar...

15 yaş ve üzeri kişiler tehlikede! Bu hastalık ilk onları yakalıyor
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Avrupa'da bazı ülkelerde solunum yolu enfeksiyon oranlarının mevsimsel grip, SARS-CoV-2 koronavirüsü ve solunum sinsityal virüsünden (RSV) daha yüksek olduğu belirtiliyor. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin açıklamasına göre, grip aktivitesi bazı ülkelerde zirveye ulaşmış durumda, özellikle de 15 yaş ve üzeri kişileri etkileyerek ciddi hastalıklara neden oluyor.

MUTLAKA KORUYUCU ÖNLEM ALIN

grip

Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Bol taze meyve ve sebze tüketimi, özellikle zerdeçalın eklenmesi, iltihaplanmayı azaltabilir ve bağışıklığı destekleyebilir.

D vitamini, vücudun griple savaşma kapasitesini artırabilir. Güneş ışığından yeterli D vitamini almak önemlidir.

Stresin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebileceği unutulmamalıdır. Derin nefes alma ve meditasyon gibi stres yönetimi teknikleri, griple mücadelede yardımcı olabilir.

Enfeksiyonlardan korunmanın temel kuralı hijyen. Elleri düzenli olarak yıkamak, hastalıklardan korunmada etkili bir yöntemdir.

Vücut, dinlenme sürecinde kendini onarır. Gribe yakalanıldığında, bol sıvı alımı, dinlenme ve aşırı iş yapmamak önemlidir.

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