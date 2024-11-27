2025'te 1000 Yeni Aile Sağlığı Merkezi ile Sağlıkta Dönüşüm Hedefleniyor

2025'te Sağlıkta Büyük Hedefler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda 2025 yılı için önemli hedefler açıkladı. Yeni Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlıklı Hayat Merkezleri açmayı planlayan Bakan Memişoğlu, "Hedefimiz, yaklaşık bin yeni Aile Sağlığı Merkezi yapmak, onlara kurumsal kimlikle daha iyi hizmet verecek altyapı oluşturmak. Sağlıklı Hayat Merkezi hedefimiz de var, 100'ün üzerinde yapmak istiyoruz," dedi.

Toplumun Sağlık Okuryazarlığını Artırma Vurgusu

Bakan Memişoğlu, sağlık okuryazarlığının artırılmasında medya mensuplarının kritik bir rol oynadığını dile getirdi. "Sizleri sağlıkçı olarak kabul ediyoruz. Sağlık muhabirleri, sağlık ordusunun bir parçasıdır," sözleriyle medya çalışanlarının önemini vurguladı.

Koruyucu Hekimlik Önceliği

Bakan Memişoğlu, yaklaşımının her zaman koruyucu hekimlik olduğunu belirtti. "İnsanların sağlığını kaybetmeden önlem almaları gerektiğini düşünmekteyiz," ifadelerini kullandı. Ayrıca aile hekimlerine yönelik yapılan değişikliklerin ve desteklerin altını çizdi.

Obezite ve Bağımlılık Sorunlarına Dikkat

Toplumdaki obezite ve bağımlılık problemlerine de değinen Bakan, dijital bağımlılığın günümüzdeki en büyük sorunlardan biri olduğunu ifade etti.

Aile Hekimliği Ve Yeni Politikalara İhtiyaç Var

Aile hekimlerine destek vereceklerini belirten Memişoğlu, "Aile hekimliği toplumun ilk başvuracağı sağlık elçimizdir," dedi ve gelecekte yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Ayrıca, eski dönemlerdeki hekim dağılımında büyük farklar olduğunu, bunu aşmak için yeni yönetmeliklerin devreye alındığını aktardı.

Sağlık Turizmine Önem Verilecek

Bakan Memişoğlu, sağlık turizmi konusuna da dikkat çekerek, USHAŞ üzerinden sağlık hizmetlerinin büyütülmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Sonuç Olarak

Son olarak, Türkiye'nin sağlık sisteminin uluslararası standartların üzerinde olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, bebek ölüm hızının düştüğünü ve yaşam süresinin uzadığını vurguladı. "Bunu başaracak sizlersiniz, bizleriz," diyerek sorumluluk sahibi insanlara çağrıda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık muhabirleri ile Bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık muhabirleri ile Bakanlıkta bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.