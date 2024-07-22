45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Türkiye'de her 100 erkekten 12'sinin hayatının bir döneminde etkilenebileceği prostat kanseri, erkekler arasında en sık görülen ikinci kanser türü olarak dikkat çekiyor. Son yıllarda prostat kanserinin görülme sıklığında artış gözlemleniyor ve bu hastalığın erken teşhisi ile tedavisi, hastaların sağlığı açısından kritik önem taşıyor.

Prostat kanseri genellikle erken dönemde belirti vermeyebilir. Ancak hastalık ilerledikçe idrar yapmada zorluk, idrar akışında zayıflama, sık idrara çıkma ve idrarda kan gibi şikayetler ortaya çıkabilir. Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Enis Özyar, bu şikayetlerin her zaman prostat kanseri anlamına gelmediğini ancak PSA (Prostat Spesifik Antijen) testi ve rektal tuşenin erken teşhis için son derece önemli olduğunu vurguluyor.

Prof. Dr. Özyar, 45 yaşından itibaren tüm erkeklerin PSA testi ve rektal tuşe yaptırmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Ailesinde özellikle baba tarafında prostat kanseri öyküsü bulunan kişilerin ise 40 yaşından itibaren bu muayenelere başlaması gerektiğini ifade ediyor.





Prostat kanseri tedavisinde cerrahi, radyoterapi ve hormonal tedavi gibi geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Ancak son yıllarda teknoloji alanındaki hızlı ilerlemeler, tedavi yöntemlerini çok daha etkili hale getirmiştir. Prof. Dr. Özyar, özellikle MRIdian yöntemi gibi yeni nesil tedavi yöntemlerinin büyük avantajlar sağladığını belirtiyor. MRIdian yöntemi, MRI teknolojisini radyoterapi cihazıyla entegre ederek prostatın anlık ve net bir şekilde görüntülenmesini sağlar. Bu teknoloji sayesinde prostat dokusuna tam isabet eden tedaviler uygulanabilirken, çevre dokulara zarar verme riski de azalır.

Prof. Dr. Özyar, prostat kanserinin erken teşhisi ve başarılı bir tedavisi için şu önerilerde bulunuyor:

45 yaşından itibaren düzenli olarak PSA testi ve rektal tuşe yaptırın.

Ailede prostat kanseri öyküsü varsa, muayenelere 40 yaşından itibaren başlayın.

PSA değeri yüksek çıkan kişiler, doktorlarına danışarak uygun tedavi seçeneklerini değerlendirsin.

Erken teşhis ve doğru tedavi ile prostat kanserinin üstesinden gelmek mümkündür. Sağlığınızı korumak ve prostat kanserine karşı önlem almak için bu tavsiyelere dikkat edin ve düzenli kontrollerinizi ihmal etmeyin.