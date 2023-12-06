53 yaşında ama biyolojik yaşı 43! Bilim insanları uzun yaşamın sırrını açıkladı

Uzmanlar biyolojik yaşın daha küçük olmasının yöntemlerini açıkladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

UZUN SÜRE SAĞLIKLI YAŞAMANIN SIRLARI

Biyolojik yaşınızı tersine çevirmek istiyorsanız ilk olarak fiziksel aktivitelere dikkat etmeniz gerekiyor. Egzersiz kalp sağlığını iyileştiriyor ve iltihaplanmayı azaltıyor. Uzmanlara göre haftada üç kere yüzme, koşma, tempolu yürüyüş, bisiklet sürme gibi aktivitelerin yapılması gerekiyor. Yaşlanma hızının yavaşlatılması için aralıklı oruç da önem taşıyor. Uzman isim Sinclair ana yemeği mümkün olduğu kadar günde birkaç saate sığdırdığını ve oruç tuttuğu sürenin biyolojik yaşa çok büyük etkileri olduğunu düşündüğünü söyledi.





Aynı zamanda uzman isim günde iki fincan yeşil matcha çayı içilmesini de öneriyor. Matcha çayı hücre hasarlarını engelliyor. Matcha çayının içinde olan polifenol isimli bileşik bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve vücudun enfeksiyonlara karşı korunmasını sağlıyor. Aynı zamanda kan şekeri seviyesini düzenliyor ve diyabet riskini azaltıyor. İçinde olan antioksidanlar sayesinde cilt sağlığına katkıda bulunuyor. Yeşil çay yaprakları toz haline getirilerek elde edildiği için diğer yeşil çaylardan daha fazla antioksidan içeriyor. İçinde olan L-teanin isimli madde sayesinde yağ yakımını artırıyor ve kilo verme süreçlerini hızlandırıyor. Matcha çayı zihin açıklığı ve odaklanma yeteneğini de artırıyor. Biyolojik yaşı uzatmak için stresten uzak bir yaşam sürmek önem taşıyor.