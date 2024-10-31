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58. Ulusal Göz Sağlığı Kongresi Antalya'da

Antalya'da 20-24 Kasım tarihleri arasında 58. Ulusal Göz Sağlığı Kongresi gerçekleştirilecek, 2000 göz hekimi katılacak.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:11
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:11
58. Ulusal Göz Sağlığı Kongresi Antalya'da

58. Ulusal Göz Sağlığı Kongresi Antalya'da Toplanıyor

Türk Oftalmoloji Derneği'nin (TOD) ev sahipliği yapacağı ve 20-24 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek "58. Ulusal Kongresi"ne 2 bin göz hekimi katılacak.

Dernekten yapılan açıklamalar doğrultusunda, Türkiye'nin köklü meslek kuruluşlarından biri olan TOD, göz hekimlerinin mesleki deneyimlerini arttırmak adına bu yıl kongre düzenleme kararı aldı.

Kongrede Yer Alacak Etkinlikler

Kongre süresince katılımcılar, paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, video oturumları, sözlü sunumlar, poster etkinlikleri ve uydu toplantılarıyla göz sağlığına dair yenilikleri keşfedecekler. Türkiye ve dünyadaki gelişmelerle birlikte en son tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma fırsatı yakalayacaklar.

Uluslararası Katılım ve Çeviri Hizmetleri

TOD Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, kongrenin bir yıl süren hazırlık süreci sonrasında bilimsel açıdan zengin bir içerik sunmayı hedeflediklerini belirtti. Ulusal kongreyi uluslararası seviyeye taşımak ve yabancı meslektaşların katılımını artırmak için daha fazla salonda yabancı dillerde tercüme yapılacağını da duyurdu. Bu sayede katılımcıların bilgi ve tecrübe alışverişi zenginleşecek.

Kongrede yaklaşık 450 konuşmacının yanı sıra 90 firmadan 350 temsilci de yer alacak, böylece katılımcılar geniş bir bilgi ağı oluşturma şansı bulacak.

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