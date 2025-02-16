92 Yaşındaki Kadın Zeytin ve Hurma Çekirdekleri Nedeniyle Ameliyat Oldu

Zonguldak'ta 92 yaşındaki Şerife Ay, yuttuğu 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeği nedeniyle başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 11:23
92 Yaşındaki Kadın Zeytin ve Hurma Çekirdekleri Nedeniyle Ameliyat Oldu

Zonguldak'ta İlginç Bir Ameliyat: 92 Yaşındaki Şerife Ay

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, 92 yaşındaki Şerife Ay, mide ve bağırsaklarından 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeği çıkarıldıktan sonra sağlığına kavuştu. 5 Şubat'ta karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran Ay, hastanede yapılan tetkiklerin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede Yapılan Tespitler

Hastaneye getirilen Ay'ın tomografisinde midesinde ve ince bağırsağında yabancı cisimler tespit edildi. Kan değerlerinin yüksek olması nedeniyle hemen ameliyata alınması gerektiği belirlendi.

Ameliyat sırasında, Ay'ın ince bağırsağında 4 santimetre büyüklüğünde bir taşın varlığı fark edildi. Bu taş, bağırsağı tıkayarak çürümeye neden olmuştu. Ay'ın midesinden 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeği çıkarılmasının yanı sıra, hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5,5-6 santimetre büyüklüğünde 5 taş da alındı.

Başarılı Ameliyat Süreci

Ameliyat, yaklaşık 2 saat sürdü ve Ay, operasyon sonrası 5 gün yoğun bakımda kalmasının ardından servise çıkarıldı. Şerife Ay, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ameliyatı Gerçekleştiren Doktorun Açıklamaları

Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven, hastanın midesinde ve ince bağırsaklarında yabancı cisimler bulunduğunu belirtti. Taşdöven, endoskopik müdahale ile taşlaşmış yabancı cisimlerin tespit edildiğini ve zamanında müdahalenin önemli olduğunu vurguladı.

“Midedeki taşlaşmış gıdalar oldukça tehlikeli. Mide, bunları sindiremediği için zamanla taşlaşabilir ve organların delinmesine sebep olabilir,” diyen Taşdöven, hastanın yaşının ameliyatı zorlasa da şimdi sağlıklı olduğunu ifade etti.

Şerife Ay’ın Deneyimi

Şerife Ay, hurma ve zeytini çok sevdiğini ancak çekirdeklerini yutunca böyle bir sağlık sorunu yaşadığını belirtti. “Bir daha asla çekirdek elimi sürmem,” diyen Ay, yaşadığı süreci şu şekilde anlattı: “Ölüyorum sandım, ama şimdi iyiyim.”

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde eşinin vefatının ardından...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde eşinin vefatının ardından çocuklarının yanında yaşamaya başlayan 92 yaşındaki Şerife Ay, 5 Şubat'ta karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye getirildi. Kontrollerin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesine sevk edilen Ay'ın burada çekilen tomografisinde, mide ve bağırsağında yabancı cisimler tespit edildi. Kan değerlerinin de yüksek olması nedeniyle ameliyata alınan Ay'ın ince bağırsağını 4 santimetre büyüklüğündeki taşın tıkayarak, organın çürümesine ve delinmesine neden olduğu belirlendi. İnce bağırsağın çürüyen ve delinen kısımları alınarak sağlıklı bölümleriyle birleştirilmesinin ardından Ay'ın midesinden de 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeğinin yanı sıra hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5,5-6 santimetre büyüklüğünde 5 taş çıkarıldı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde eşinin vefatının ardından...

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde eşinin vefatının ardından çocuklarının yanında yaşamaya başlayan 92 yaşındaki Şerife Ay, 5 Şubat'ta karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye getirildi. Kontrollerin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesine sevk edilen Ay'ın burada çekilen tomografisinde, mide ve bağırsağında yabancı cisimler tespit edildi. Kan değerlerinin de yüksek olması nedeniyle ameliyata alınan Ay'ın ince bağırsağını 4 santimetre büyüklüğündeki taşın tıkayarak, organın çürümesine ve delinmesine neden olduğu belirlendi. İnce bağırsağın çürüyen ve delinen kısımları alınarak sağlıklı bölümleriyle birleştirilmesinin ardından Ay'ın midesinden de 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeğinin yanı sıra hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5,5-6 santimetre büyüklüğünde 5 taş çıkarıldı.

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