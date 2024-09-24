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Adana'da Tüp Bebek Tedavisiyle Çocuk Sahibi Olunuyor

Adana'da tüp bebek tedavisiyle bebek sahibi olan bir çift, doktorlarının adını oğullarına verdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 18:14
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 18:23
Adana'da Tüp Bebek Tedavisiyle Çocuk Sahibi Olunuyor

Adana'da Mutluluk Verici Bir Hikaye

Adana'daki bir aile, tüp bebek tedavisi ile sağlıklı bir bebeğe kavuşmanın sevincini yaşıyor. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarılı bir tüp bebek süreci sonunda, çift oğullarına tedaviyi gerçekleştiren doktorlarının adını verdi.

Hastane ve Uzman Doktorun Rolü

Büşra ve Şehmus Kavak çifti, hamilelik sürecinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer'in tedavisine başvurdu ve sonuç mükemmel oldu. Büşra Kavak, 3 kilo 450 gram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Çocuğa Verilen Anlamlı İsim

Çift, bebeklerine "Sefa" ismini vererek miniklerine bu özel anı yaşatan doktorlarına olan minnettarlıklarını gösterdi. Büşra Kavak, "İlk tüp bebek denememiz başarılı oldu. Çok değişik bir duygu, tarifi yok. Zorlu bir süreçti ama sonuna değdi. Sefa'mız geldi" diyerek duygularını ifade etti.

Doktorun Piyasaya Dair Başarısı ve Tecrübesi

Doç. Dr. Sefa Arlıer, hastanede bugüne kadar yaklaşık 150 tüp bebek tedavisi gerçekleştirdiğini belirtti. "30 yıllık hekimim ve herhalde 500’e yakın hastam ismimi çocuklarına verdi. Bu da hastaya olan ilgimizden, sevgimizden ve yaptığımız tedavinin güzelliğinden kaynaklı. Beni çok mutlu etti," dedi.

Adana'da tüp bebek tedavisi ile çok sayıda ailenin hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü gözler önüne seriliyor.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan...

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Büşra (ortada) ve Şehmus Kavak çifti, oğullarına tedaviyi gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer'in (sağda) adını koydu.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan...

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Büşra (ortada) ve Şehmus Kavak çifti, oğullarına tedaviyi gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer'in (sağda) adını koydu.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan...

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Büşra (ortada) ve Şehmus Kavak çifti, oğullarına tedaviyi gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer'in (sağda) adını koydu.

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan...

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanan tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan Büşra (ortada) ve Şehmus Kavak çifti, oğullarına tedaviyi gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Sefa Arlıer'in (sağda) adını koydu.

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