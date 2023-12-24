Adına dizilerden aşinayız! Meğer yiyene hastane yüzü göstermiyormuş: Bu hastalıklara birebir!

Bunu tüketenler bir daha hasta olmuyor! Tüm detaylar haberimizde.

Adına dizilerden aşinayız! Meğer yiyene hastane yüzü göstermiyormuş: Bu hastalıklara birebir!
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Yüzyıllar önce bile kullanılıyordu! Düzenli tüketen hasta olmuyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DÜZENLİ TÜKETENLER HASTA OLMUYOR

Lokman Hekim tarafından yüzyıllar önce yapılan önerilere göre kızılcık birçok hastalığa fayda sağlıyor. Kızılcık meyvesi birçok hastalığa iyi geliyor. Kızılcık meyvesi kan basıncını dengelemeye yardımcı oluyor ve yüksek tansiyonu engelliyor. Kızılcık meyvesi sayesinde felç ve kalp krizi geçirme riski azalmış oluyor. Kızılcık tüketimi diyabet ve kolesterol yüksekliğini de engelliyor. Kızılcık bitkisi vücut gücünü de artırıyor. Bağışıklık sistemini destekliyor ve vücudun hastalıklara olan direncini artırıyor. Kızılcık içinde olan antioksidanlar sayesinde vücuttaki zararlı besinler vücuttan kolaylıkla atılabiliyor. 

kızılcık meyvesinin faydaları

Aynı zamanda kızılcık meyvesi içinde olan melatonin hormonu uykusuzluk problemine de iyi geliyor ve sağlıklı bir uyku uyunmasını sağlıyor. Lokman Hekim kızılcık tüketildiği yerde doktora ihtiyaç olmadığını söylemiş ve insanların düzenli olarak tüketmesini önermiştir. Kızılcık faydalarından yararlanabilmek için çiğ şekilde tüketilmesi veya doğal şerbetinin yapılması öneriliyor. Kızılcık şerbeti yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler şu şekilde; 2 su bardağı taze kızılcık, 3 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, yarım limon suyu. İlk olarak meyveler iyice yıkanır ve sapları ayıklanır. Bir tencereye meyve ve su eklenir ve kaynatılır. Kaynamaya başladıktan sonra altı kısılır ve meyveler yumuşayana kadar 15-20 dakika daha pişirilir. Daha sonra çatalla ya da blenderla püre hale getirilir ve süzülür. Daha sonra şeker eklenir ve iyice eritilir. Son olarak limon suyu eklenir ve şerbet soğutulur. Soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz. 

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