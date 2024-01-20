Ağız yaralarının bir numaralı kurtarıcısı! Bir bardak içince anında iyileştiriyor

ENFEKSİYONU MİKROBU YERLE BİR EDİYOR…

Covid- 19’dan sonra hastalıklarda peşimizi bırakmaz oldu. Özellikle enfeksiyonlar ve mikroplar her yanımızı sarmış durumda. Enfeksiyonlar en çok da solunum yolunu tehdit ediyor. İşte boğaz ve ağız içi yaraları için bitkisel olarak iyi gelecek o çay….





Hastalıklara karşı ada çayı oldukça anti oksidan oranı yüksek olması bakımından oluşan enfeksiyonları da hemen azaltıyor. Solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğinizde siz de ada çayı yaparak bu enfeksiyonla baş edebilirsiniz. İşte ada çayının yararları…

ADA ÇAYI MUCİZESİ

Türkiye'de ada çayı çeşidi bakımından oldukça zengin olan yerlerin başında Ada çayının da Salvia triloba diye bilinen türü en çok bilinen ve tüketilen türü arasında. Ancak bu ada çayı tıbbi bir bitki olduğu için Fazla bulunmuyor. Mikrop kırıcı özelliğinden dolayı da özellikle üst solunum yolları, ağız içi ve boğaz iltihaplarının tedavisinde sıkça kullanılan Ada çayı mikropları anında yok ediyor. İster ada çayını içerek ister gargara yaparak enfeksiyonlarla baş edebilirsiniz. Sakinleştirici ve yatıştırıcı özelliğinden dolayı da kış aylarında severek tüketilen ada çayı gargarası da oldukça yararlı bir uygulamadır. Bir yemek kaşığı ada çay ve su yardımı ile kendinize ağız gargarası yapabilirsiniz. Hazırlayacağınız adaçayını iyice demlendirdikten sonra günde 5-6 kez gargara yapmak için kullanabilirsiniz.