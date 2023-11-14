Ağızda bu belirtileri gösteriyor! Ağız kanseri erken teşhis edilirse hayat kurtarıyor
Ağız kanseri, riskleri yaş ile doğru orantıda artan bir kanser türüdür. Ağız kanserinin en önemli belirtilerini anlatan Dr. Safa, ağız kanserinde erken teşhisin kurtarıcı bir rol oynadığını vurguladı.
Ağız kanserine dikkat çekiliyor! Ağız kanseri, yaşla birlikte artan bir riskle karşı karşıya olan bir kanser türüdür. Dr. Safa, bu tür kanserle ilgili önemli belirtileri paylaşarak, erken teşhisin hayati bir rol oynadığını vurguluyor. Ağız kanseri genellikle 66 ila 70 yaşları arasında teşhis edilirken, Serene Dental Knightsbridge'in Direktörü ve Baş Diş Hekimi Dr. Safa, hastaları bilgilendirmek amacıyla ağız kanseri belirtilerini açıklıyor. İşte detaylar...
AĞIZ KANSERİ İÇİN DİKKAT! BELİRTİLERİ NE?
Dr. Safa, özellikle inatçı ağız ülserlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Çünkü bu ülserler, ağız kanserinin ilk belirtilerinden biri olabilir. Ağız içinde ortaya çıkan kırmızı veya beyaz lekelerin de göz ardı edilmemesi gereken bir diğer belirti olduğunu belirtiyor. Ağız kanserinin belirtileri arasında şunlar yer alıyor:
Kalıcı ağız ülserleri
Ağız içinde kırmızı veya beyaz lekeler
Ağızda veya dudaklarda açıklanamayan ağrı veya uyuşukluk
Çiğneme, yutma veya konuşma güçlüğü
Ses kısıklığı veya sürekli boğaz ağrısı
Yanakta bir yumru veya kalınlaşma
Dr. Safa, bu belirtilerin ciddiye alınması ve hemen bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçilmesi gerektiğini vurguluyor. Erken teşhisin, ağız kanseri tedavisinde kurtarıcı bir rol oynadığını söylüyor. Bu nedenle, yaş ilerledikçe riskin arttığı ağız kanseri konusunda farkındalığın artırılması ve düzenli kontrollerin önemi üzerinde duruyor. Bu belirtilerle karşılaşan bireylerin vakit kaybetmeden sağlık uzmanlarına başvurması, hastalığın ilerlemesini engellemede hayati bir adım olabilir.
Dr. Safa, başarılı bir tedavi için erken teşhisin önemine dikkat çekiyor ve bu nedenle insanların her altı ayda bir doktor randevusu alması gerektiğini öneriyor.