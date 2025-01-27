Aile Hekimlerinden Hastane Yönlendirmelerine Yüzde 50 İndirim

Sağlık Bakanlığı, aile hekimlerinin hastanelere yönlendirdiği hastalar için muayene katılım payının %50 indirimli olacağını duyurdu. Bu yenilik, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden aile hekimlerinin kayıtlı hastaları için hastanelerden randevu alabilmesine imkan tanıyan yeni uygulama ile hayata geçiyor.

Uygulamanın Detayları

Bakanlık, aile hekimleri tarafından muayene edilip hastanelere yönlendirilen vatandaşlardan katılım payının yüzde 50 indirimli alınacağını açıkladı. Ancak bu indirim yalnızca MHRS sistemi üzerinden yapılan yönlendirmelerde geçerli olup, MHRS sistemi dışında yapılan sevklerde indirim uygulanamayacak.

Aile hekimleri mevcut durumda hastanelerde kendilerine tanımlı olan %10 MHRS randevu kotası ile hizmet veriyor. Vatandaşların başvurularındaki artış karşısında, bu kotanın dolması durumunda Bakanlık, söz konusu kotayı kademeli olarak artırmayı planlıyor.

Yeni uygulama ile hastalar, aile hekimlerinin yönlendirmesiyle hastanelerden %50 indirimli muayene olabilme fırsatına sahip olacaklar.