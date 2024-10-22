Aile Hekimliği Düzenlemeleri Yolda

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimliği ile ilgili önemli bir mevzuatsal düzenlemenin tamamlandığını ve şu anda onay ve inceleme aşamasında bulunduğunu açıkladı.

Bakan'ın Açıklamaları

Memişoğlu, "Aile hekimliğiyle ilgili bir düzenleme, mevzuatsal çalışma yaptık, bitirdik. Şu an onay ve inceleme aşamasında. Hekimliğini hakkıyla yapan arkadaşlarımız çok avantajlar elde edecekler." ifadelerini kullandı. Bu düzenlemenin aile hekimlerine sağlayacağı avantajlar ise sektörde heyecanla bekleniyor.

Yapılan açıklamalar, aile hekimlerinin çalışma koşullarını iyileştirecek ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artıracak yeni bir dönemin başlangıcını müjdelemekte.