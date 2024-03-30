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Bunları yapan çürük dişleri unutuyor! Aksine bembeyaz yapacak

Diş sağlığı açısından önemli durumlar bulunurken diş yüzeyindeki hasarlar olarak bilinirken ciddi ağız sorunları yaşanmaktadır. Çürükleri önlemek için yapılması gerekenler...

Yayın Tarihi: 30.03.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:25
Bunları yapan çürük dişleri unutuyor! Aksine bembeyaz yapacak

Diş çürükleri ya da diş çürüğü olarak bilinen boşluklar bakteriyel durumlarla diş yüzeyindeki hasarlarla beraber kötü sorunlar yaşanmaktadır. Zamanla beraber bu erozyon diş minesinde delikler ya da oyuklar oluşturuluyor. Bazı diş bakımı faaliyetleri, plak oluşumunun önüne geçerken diş minesini güçlendirerek çürük riskini gerçekten azaltabilir. İşte diş çürüklerini önlemeye yardımcı olan çözümler haberimizde.
diş çürüğü
DİŞ ÇÜRÜĞÜNÜ ÖNLEMEK İÇİN YAPILACAKLAR
-Dişlerinizi günde iki defa fırçalayarak, çürükleri oluşturacak bakteri tabakası olan plak birikimini giderir. Florürlü diş macunu kullanılması tavsiye ediliyor.
-Diş ipi kullanımı, diş fırçası kıllarının etkili olmasıyla beraber diş aralarından diş eti çizgisiyle beraber gıda parçacıkların temizlenmesine yardımcı olunur.
-Ağızdaki bakteriler şekerlerle beslenerek diş minesini aşındıran ve çürüklere neden olan asitler üretir. Öğün arasında şekerli atıştırmalıklar içeceklerin tüketimini sınırlar.
-Su içmek yiyecek parçacıklarıyla ağızdaki asitler nötralize edilir. Diş minesi güçlendirilerecek mümkün olduğunda forlanmış su tercih edilir.
-Şekersiz sakız çiğnemek tükürük üretimine uyarı verilirken yiyecek parçacıkların yıkanmasına asitleri nötralize edilir.
-Sigara içmek ve tütün ürünleri kullanmak çürük, diş eti hastalığı ve ağız kanseri riskini artırır.
-Kalsiyum, fosfor ve D vitamini özellikle güçlü diş minesi için önemlidir.

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