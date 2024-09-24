Aile Hekimliği Sorunları ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı Sonuçları Açıklandı

Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı Sonuç Raporu

Sağlık-Sen, "Aile Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi" adlı çalıştayının sonuç raporunu açıkladı. Rapor, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) çerçevesinde sevk zinciri düzenlemesine dair önemli öneriler sunuyor.

Öneriler ve Düzenlemeler

Rapor kapsamında, sevk zincirine geçişin ilk aşamasında MHRS üzerinden aile hekimleri için ayrılan alanın %20 olmasının planlanması gerektiği ifade ediliyor. “Buna paralel olarak aile hekimliği birimi sayısının artırılması ve aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması gerekmektedir,” denildi.

Sistemsel Değişiklikler ve İhtiyaçlar

Rapor, sevk zincirine geçişin sistemin değişimi ve adaptasyonu gerektirdiğini belirtiyor. Aile hekimleri, sevk talep ettiklerinde MHRS üzerinden randevu almak zorunda olmalı. Ayrıca, “MHRS’de aile hekimlerine alan açılmalı ve hekimler aynı gün veya ertesi gün randevu alabilmelidir,” önerisi getirildi.

İngilizce ve Destekle İlgili Talepler

Rapor aynı zamanda aile hekimliği çalışanlarının yıllık izin sürelerinin artırılmasını, destek ve teşvik ödemelerinin yükseltilmesini talep ediyor. Hekim başına en az bir aile sağlığı çalışanı ve her Aile Sağlığı Merkezi'ne (ASM) bir tıbbi sekreter istihdam edilmesi gerekliliği de vurgulanıyor.

Güvenlik İhtiyacı

Ayrıca, ASM'lerde güvenliğin sağlanması amacıyla büyük ASM'lerden başlayarak güvenlik görevlisi istihdam edilmesi öneriliyor.

Sonuç olarak, Sağlık-Sen'in raporu, aile hekimliği sisteminin güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması için gerekli adımları belirlemiş olmaktadır.