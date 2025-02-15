Ankara'da Gazetecilere 4 Dakikada Yapay Zeka ile Kalp Sağlığı Taraması

Ankara'da Yenilikçi Kalp Sağlığı Taraması

Ankara'da, gazetecilere yapay zeka desteğiyle gerçekleştirilen 4 dakikalık kalp sağlığı taraması, sağlık alanında önemli bir yenilik olarak dikkat çekti. Kardiyoloji uzmanı Dr. Esad Çekin, bu taramanın kalp hastalıklarının tanı ve tedavisinde nasıl hayati bir rol oynadığını vurguladı.

Kalp Krizi Riskinin Önemi

Dr. Çekin, kalp damar hastalıklarının genellikle yaşlı bireylerle ilişkilendirilmesine rağmen, son yıllarda genç nüfusun da bu sorunla karşı karşıya kaldığını belirtti. Türkiye'nin kalp krizi kaynaklı ölümler açısından dünya sıralamasında %10.8 ile birinci sırada olduğunu ifade eden Çekin, modern yaşamın getirdiği değişimlerin, son dönemde genç yaşlarda kalp krizi vakalarının artmasına neden olduğunu söyledi.

Yapay Zeka Destekli Tarama

Gazeteciler Cemiyeti'nde yapılan taramada, Dr. Çekin, “Son yıllarda kardiyolojide kullandığımız yapay zeka destekli vektör kardiyografi metodu sayesinde sadece 4 dakikada, hiçbir yan etki olmadan kalp taraması yaptık,” dedi. Uygulamanın, iğne veya ilaç kullanımına gerek olmadığını, koşu bandı eforu veya radyasyon gerektirmeden %90'ın üzerinde bir doğruluk oranı ile kalp damar hastalıklarını henüz belirti vermeden tespit edebildiğini hatırlattı.

Erken Tespit ile Hayat Kurtarma

Dr. Çekin, bu teknolojinin kalp krizi kaynaklı ölümlerin önüne geçmek için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca bilgisayar mühendisi Abdullah Çekin, yapay zekadaki gelişmelerin kalp hastalıklarının erken evrede tespit edilmesine olanak tanıdığını söyledi. Bu tür yenilikçi uygulamaların, stresli iş ortamında çalışan gazeteciler ve herkes için hayati bir önem taşıdığı ifade edildi.

Ankara'da, gazetecilere yapay zeka desteğiyle 4 dakikada kalp sağlığı taraması yapıldı. Bilgisayar mühendisi Abdullah Çekin, açıklamada bulundu.

Ankara'da, gazetecilere yapay zeka desteğiyle 4 dakikada kalp sağlığı taraması yapıldı. Bilgisayar mühendisi Abdullah Çekin, açıklamada bulundu.