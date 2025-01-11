Ankara'da Yeşil Eczane Projesi ile Geleceğe Temiz Bir Adım

Ankara'da Yeşil Eczane ve FarmEkovijilans Projesi, temizlik ve sağlık için hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 20:25
Ankara'da Yeşil Eczane Projesi ile Geleceğe Temiz Bir Adım

Ankara'da "Yeşil Eczane ve FarmEkovijilans Projesi" Tanıtıldı

Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, geleceğe daha temiz ve sağlıklı bir gezegen bırakmak amacıyla "Yeşil Eczane ve FarmEkovijilans Projesi"ni hayata geçirdiklerini açıkladı.

Abbasoğlu, Ankara Eczacı Odası’nda düzenlenen projenin tanıtım toplantısında, projeye gönüllü olarak katılan eczacılara teşekkür ederek, "Yeryüzü bizlere atalarımızdan miras kalmadı, onu çocuklarımızdan ödünç aldık." sözünü vurguladı. Bu sözün doğayı korumanın yalnızca bireylerin değil, insanlığın ortak görevi olduğunu hatırlattığını belirtti.

Projenin Hedefleri

Projeye 2023 yılında başladıklarını kaydeden Abbasoğlu, Ankara’da ilk olarak 100 eczaneyi yeşil eczaneye dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi. İlerleyen süreçlerde ise bu projeyi Türkiye genelinde yaymayı düşündüklerini ifade etti.

Eczanelerdeki karbon ayak izini en aza indirmek için çalışacaklarını belirten Abbasoğlu, "Biz eczacıların asıl sorumluluğu ilacın üretiminden tüketimine, tüketiminden de bertaraf edilmesine kadar devam ediyor. Eczanelerimizi yeşile döndürerek doğaya, ülkemize ve dünyaya katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Atık İlaç Yönetimi

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutay Demirkan, eğitime katılan eczacıların eczanelerine Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle atık ilaç toplama kutuları konulacağını ifade etti. Demirkan, "Hastalarımızın evlerinde bulunan son kullanma tarihi geçmiş ilaçları eczanelerdeki atık kutularına getirmelerini bekliyoruz. Böylece ilaçların çevreye zarar vermesinin önüne geçmiş olacağız." dedi.

Ankara Eczacı Odası'nda düzenlenen Yeşil Eczane ve FarmEkovijilans Projesi'nin tanıtım toplantısı...

Ankara Eczacı Odası'nda düzenlenen Yeşil Eczane ve FarmEkovijilans Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutay Demirkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara Eczacı Odası'nda düzenlenen Yeşil Eczane ve FarmEkovijilans Projesi'nin tanıtım toplantısı...

Ankara Eczacı Odası'nda düzenlenen Yeşil Eczane ve FarmEkovijilans Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutay Demirkan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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