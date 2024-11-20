Anne Böbreğiyle Yaşama Tutunan İbrahim Çalışkan: 'İki Defa Hayat Verdi'

İbrahim Çalışkan'ın Sağlık Mücadelesi

Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanı İbrahim Çalışkan, rutin sağlık kontrolleri sırasında böbrek hastası olduğunu öğrendi. 2015 yılında yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye başvuran Çalışkan'a, böbrek yetmezliği teşhisi konulmuştu. 4 ay süren diyaliz tedavisinin ardından, annesi Naciye Çalışkan'dan nakil yapılması kararlaştırıldı.

Anne ve Oğul Bağışıklığı

53 yaşındaki Çalışkan, TÜ Organ Nakli Merkezi'ndeki başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. AA muhabirine konuşan Çalışkan, “Annem bana böbreğini verdi, bunun mutluluğunu yaşıyorum.” dedi. 9 yıl önce hastalığını öğrendiğinde büyük bir üzüntü yaşadığını, ancak moralini bozmadan tedavisine odaklandığını ifade etti.

Ailenin Desteği ve Umut

Ailesinin desteğiyle zor günleri atlattığını belirten Çalışkan, nakil sürecinin başlamasının ardından annesinin kendi böbreğini vermek istemesiyle ilgili şu sözleri dile getirdi: “Bütün tahliller yapıldı. Tüm verilerim annemle tam uyuştu.” Çalışkan, annesinin evladına hayat vermesine vurgu yaparak, “Benim annem bana iki kere hayat verdi.” dedi.

Sağlık Durumu ve Farkındalık

Çalışkan, nakil sonrası düzenli tahlillerinin yapıldığını, her şeyin normal gittiğini belirtti. Ancak, tuzlu yiyecekler tüketme alışkanlığını bırakmak zorunda kaldığını ifade etti.

Son olarak, organ bağışı konusunda farkındalığın arttırılması gerektiğine dikkat çeken Çalışkan, “Organ bağışı, hastaların yaşama tutunması için en etkili çözümdür.” sözleriyle çağrıda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Edirne'de, rutin kontrolleri sırasında böbrek hastası olduğunu öğrenen Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanı İbrahim Çalışkan, annesinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Çalışkan, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Edirne'de, rutin kontrolleri sırasında böbrek hastası olduğunu öğrenen Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanı İbrahim Çalışkan, annesinden nakledilen böbrekle yaşama tutundu. Çalışkan, AA muhabirine, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.