Annesi o hastalıktan vefat etti, bulduğu tedavi ile 40 kişinin hayatını kurtardı

Prof. Dr. Cengiz Köksal'ın Kalp Kapağı İyileştirme Yöntemi 2 Yılda 40 Kişiyi İyileştirdi. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal, annesinin hayatını kaybetmesine yol açan hastalığa karşı geliştirdiği tedaviyle tıp dünyasında büyük bir başarı elde etti. Romatizmal mitral kapak darlığına eşlik eden triküspit kapak yetmezliğine karşı geliştirdiği yöntemle 2 yılda 40 hastayı iyileştiren Köksal, dünya tıp literatürüne adını altın harflerle yazdırdı. Kalbi durdurmadan, göğüs kafesini açmadan yapılan bu tedavi, tıbbın yeni bir dönemine öncülük ediyor. Prof. Dr. Köksal, annesine olan vefa borcunu, başkalarının yaşamasını istemeyerek geliştirdiği yöntemle ödüyor.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal, annesinin hayatını kaybetmesine neden olan hastalığa karşı geliştirdiği tedaviyle tıp dünyasında çığır açtı. Annelerinin kaderini değiştirmek adına dünyaya gelen Köksal, annesinin mitral kapak ameliyatı sonrasında vefat etmesinin ardından kalp ve damar cerrahisine yöneldi. Yıllar süren eğitim ve deneyimle mitral kapak üzerine odaklanan Köksal, yeni bir tedavi yöntemi geliştirerek dünya tıp literatürüne adını yazdırdı.





Köksal, annesinin ameliyat dönemindeki zorlukları yaşamış ve bu deneyimle yola çıkarak mitral kapak operasyonlarını iyileştirmeye odaklandı. Annelerini kaybetmiş birçok insanın yaşadığı acıyı anlayan Köksal, bu konuda uzmanlaşarak hastaların daha az risk altında olmalarını sağlayacak bir yöntem geliştirdi. Yurt dışında aldığı eğitimlerle mitral kapak ameliyatlarını küçük kesilerle gerçekleştirmeyi başaran Köksal, annesinin yaşadığı travmayı başkalarının yaşamaması adına çaba harcıyor.

Prof. Dr. Köksal'ın geliştirdiği yöntem, annesinin hayatını kaybettiği durumu tersine çevirerek, dünya genelinde birçok hastanın sağlığını düzeltti. Bu başarı, Köksal'ın annesine olan vefa borcunu ödemesinin bir simgesi olarak tıp dünyasında yankı buluyor.

Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal, Türkiye'de yaygın olan mitral kapak darlığına dikkat çekerek, hastalığın en sık nedenlerinden birinin geçirilmiş ateşli romatizmalar ve 10-12 yaşlarındaki bademcik enfeksiyonları olduğunu belirtti. Prof. Dr. Köksal, bu tür durumların 20'li, 30'lu yaşlarda şikayetlere yol açtığını, 40'lı yaşlarda ise ameliyat gerektirebileceğini söyledi. Ayrıca, toplumda kadınların yüzde 4'ünde görülen bu durumun genetik olduğunu vurgulayarak, anne ve babalara çocuklarının bademcik iltihaplarına önem vermeleri ve antibiyotik tedavilerine riayet etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Prof. Dr. Köksal, anne adaylarına da özellikle gebelik öncesinde kalp doktoruna başvurarak ekokardiyografi yaptırmalarını tavsiye etti. Hamilelik sırasında kadının fizyolojisinin değiştiğini ve aşikar olmayan mitral kapak darlıklarının hamilelikle birlikte ortaya çıkabileceğini belirten Köksal, bu nedenle hamilelik öncesinde gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Ayrıca, Prof. Dr. Köksal'ın özel bir teknikle geliştirdiği triküspit kapak hastalıklarına yönelik tedavi yönteminin, yurt dışında da başarıyla uygulandığını ve Türk doktorlarının adını uluslararası alanda duyurduğunu söyledi. Bu başarıyla Türk doktorlarının dünya genelinde önemli bir pozisyon elde ettiğini belirten Köksal, Türk tıp literatürüne katkı sağlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.