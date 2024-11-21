Antalya'da Göz Hekimleri 58. TOD Ulusal Kongresi'nde Buluştu

Antalya, Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) tarafından düzenlenen 58. TOD Ulusal Kongresine ev sahipliği yapıyor. 30'u yabancı olmak üzere 2 bin göz hekiminin katılım gösterdiği bu önemli organizasyon, Kemer ilçesindeki bir otelde gerçekleştiriliyor.

Kongre, Türk göz hekimlerinin mesleki becerilerini ve deneyimlerini artırmak amacıyla çeşitli aktivitelerle dolu. Paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, video oturumları, sözlü sunumlar, poster etkinlikleri ve uydu toplantıları gibi birçok etkinlik programda yer alıyor.

Göz Sağlığında Yeni Ufuklar

TOD Başkanı Prof. Dr. Huban Atilla, kongrenin bilimsel açıdan zengin bir programla hazırlandığını belirtti. 5 gün boyunca göz sağlığıyla ilgili katarakt, refraktif cerrahi, retina hastalıkları, vitreoretinal cerrahi, kornea, oküler yüzey ve glokom gibi ana başlıkların ele alınacağını açıkladı.

Atilla, "Ulusal Kongre, derneğimizin düzenlediği en büyük organizasyon. Yılda bir kere düzenliyoruz ve üyelerimin tamamı katılıyor. 650 poster, 500'e yakın serbest tebliğin olduğu kongrede, 26 oturumda göz hekimlerimiz çalışmalarını sunacak. Yeniliklerden haberdar olacağız," diyerek katılımcılar için önemli bir bilgi aktarım platformu sunduklarını ifade etti.

Ayrıca kongrede, 350'den fazla endüstri katılımcısının bulunduğunu ve 90 firmanın teknolojik yenilikleri paylaşacağını belirten Atilla, göz hekimliğinin teknolojideki gelişmelere olan hızlı adaptasyonunu vurguladı. "Kongrelerde hem bilgi açısından yenileniyoruz hem de teknolojik gelişmelerden haberdar oluyoruz," dedi.

Prof. Dr. Atilla, Türkiye'nin oftalmoloji alanındaki gücünü de dile getirerek, Türk hekimlerinin tecrübelerini yabancı misafirlerle paylaştığını belirtti. 58. TOD Ulusal Kongresi, 24 Kasımda sona erecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'da, Türk Oftalmoloji Derneğinin (TOD) düzenlediği, 30'u yabancı 2 bin göz hekiminin katıldığı "58. TOD Ulusal Kongresi" başladı.

Antalya'da, Türk Oftalmoloji Derneğinin (TOD) düzenlediği, 30'u yabancı 2 bin göz hekiminin katıldığı "58. TOD Ulusal Kongresi" başladı.