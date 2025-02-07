Antalya'da Kalp Nakliyle Hayata Döndü: Hakan Kaya'nın Yeni Kalbi

Antalya'da Kalp Nakli ile Yeni Hayata Merhaba

Antalya'da kalp yetmezliği teşhisi konulan Hakan Kaya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen kalp nakli ile sağlığına kavuştu. 7 yıldır kalp hastalığı ile mücadele eden 44 yaşındaki Kaya, artık yeni kalbiyle hayata tutunuyor.

Üniversiteden yapılan açıklamalara göre, Hakan Kaya'ya 2018 yılında kalp hastalığı teşhisi konuldu. 2021 yılında ise kalp yetmezliği teşhisi ile tedavi süreci daha da zorlaştı. Kaya'nın durumu 2,5 yıl önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid tarafından yapay kalp takılması ile stabilize edildi.

Zamanla Yarışılan Nakil Süreci

Hakan Kaya, hastaneden bir ay önce uygun bir kalp bulması için listede beklemeye başladı. Konya'da hayatını kaybeden 38 yaşındaki bir vatandaşın ailesinin organ bağışı yapması ile hızlı bir şekilde harekete geçildi. Kalp, 4 saat içerisinde Konya'dan Antalya'ya getirilerek başarılı bir operasyonla Kaya'ya nakledildi.

Taburcu olmasının hemen ardından iş arkadaşları tarafından çiçeklerle karşılanan Kaya, duygusal bir an yaşadı.

Yeni Hayat ve Mutluluk Dolu Duygular

Hakan Kaya, kalp nakli sonrası duygu dolu sözler sarf etti. 2,5 yıl boyunca yapay kalple yaşamaktan kurtulduğunu belirten Kaya, "Şarjla uğraşmaktan kurtuldum artık. Yeni kalbimle her şey çok güzel gidiyor. Kalbi bağışlayan kişinin ailesine Allah sabırlar versin, kendisinin de mekanı cennet olsun," dedi.

Kaya'nın 12 yaşındaki kızı Elisa Kaya, babasının sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu ifade etti. "Artık yapamadığımız her şeyi yapabileceğim. Babamla denize girmek ve gezmek istiyorum. En çok da babamla birlikte uyumak istiyordum," şeklinde konuştu.

Bu başarılı kalp nakli operasyonu, Antalya'daki sağlık alanındaki gelişmelere bir umut daha ekledi. Diğer nakil bekleyen hastalar için de organ bağışı çağrısında bulunularak, bu tür hayati bağışların önemine dikkat çekildi.

Antalya'da 7 yıldır kalp hastalığıyla mücadele eden Hakan Kaya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kalp nakliyle sağlığına kavuştu. Kaya, 12 yaşındaki kızı Elisa Kaya ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Antalya'da 7 yıldır kalp hastalığıyla mücadele eden Hakan Kaya, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kalp nakliyle sağlığına kavuştu. Kaya, 12 yaşındaki kızı Elisa Kaya ile birlikte açıklamalarda bulundu.