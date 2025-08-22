Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 10 Yılda 179 Organ Nakli

Merkez, 2015'ten bu yana bölgesel ve ulusal referans haline geldi

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Organ Nakli Merkezi, kuruluşunun 10. yılını kutladı. 2015 yılının ağustos ayında hizmete başlayan merkez, kurulduğu günden itibaren önemli bir ivme kazandı.

10 yılda toplam nakil: 128 böbrek ve 51 karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Merkez, 2022'de ruhsatını yenileyip 16 yatak kapasiteli servisinde hizmet vermeye devam ederek bölgesel ve ulusal düzeyde önemli bir referans noktası haline geldi.

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner başkanlığında görev yapan ekip; Doç. Dr. Kemal Eyvaz, uzman doktor Sami Kolsuz, 2 organ nakli koordinatörü, 7 klinik ve 8 ameliyat hemşiresi ile 3 destek personelinden oluşuyor.

Merkezde ilk kadavradan böbrek nakli 2015'te gerçekleştirildi; ilk kadavradan karaciğer ve ilk canlı vericili böbrek nakilleri 2016'da yapıldı. Bu yıl ise ilk canlı vericili karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Aslaner, kurulduğu günden bu yana merkezde hasta güvenliğini, etik değerleri ve bilimsel gelişmeleri ilke edindiklerini belirtti. Aslaner, "10. yılımızda geriye dönüp baktığımızda hem medikal hem de insani açıdan büyük bir yol katettiğimizi görmekten gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras da organ naklinin, "uçurumun kenarında bekleyen bir insanın elinden son anda tutulması" gibi olduğunu vurguladı. Aras, "Canlıdan ya da kadavradan yapılan her nakilde büyük bilgi birikimi ve emek vardır. Cerrahi bir hekim olarak bizler de saatler süren ameliyatlarla bu emeğin bir parçası oluyoruz ancak bu, yalnızca ameliyat süreciyle sınırlı değil; öncesi ve sonrası, tüm aşamalarıyla büyük bir fedakarlık, özveri ve öz disiplin gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde 10 yılda 128 böbrek ve 51 karaciğer nakli gerçekleştirildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2015 yılının ağustos ayında hizmet vermeye başlayan Organ Nakli Merkezi, kuruluşunun 10. yılını kutladı. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner(sol 3), Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Orhan Aras(sağ 3) açıklamalarda bulundu.