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Antalya Şehir Hastanesi'nde Ebe Polikliniği Açıldı

Antalya Şehir Hastanesi, anne adaylarının gebelik süreçlerini desteklemek için ebe polikliniğini hizmete sundu.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 17:39
Antalya Şehir Hastanesi'nde Ebe Polikliniği Açıldı

Antalya Şehir Hastanesi'nde Ebe Polikliniği Hizmeti Başladı

Antalya Şehir Hastanesi, gebelerin tüm süreçlerinin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi amacıyla ebe polikliniğini hizmete soktu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Saniye Mervegül Kara, ebe polikliniği ile anne adaylarına daha fazla zaman ayırarak sorularına yanıt vereceklerini belirtti.

Gebelik Sürecine Destek

Kara, gebelerin ilk başvurularından itibaren normal doğum süreçleri hakkında bilgi vererek, anne adaylarının normal doğuma hazırlanma, beslenme ve spor etkinlikleri gibi konularda destek sağladıklarını aktardı. Poliklinikte 20 kişilik bir ekip ile hizmet verdiklerini vurguladı.

Birebir Danışmanlık Servisi

Ebe Rojda Geyik, poliklinikte anne adaylarına gebelik ve doğum süreçleriyle ilgili detaylı bilgiler sunduklarını ifade etti. Geyik, "Gebelerimizin konforu planlanarak dizayn edilmiş odalarımız mevcut. Ayrıca, anne adaylarının korku ve endişeleri ile başa çıkmalarını sağlayacak eğitimler veriyoruz." dedi. Bu sayede, gebelerin doğum süreçlerinde tanıdık yüzlerle karşılaşarak güven bağı kurabileceklerini açıkladı.

Aile Hekimliği ile İş Birliği

Ebe Merve Akkaş, gebelik öncesi dönemde anne adaylarına birebir danışmanlık sağladıklarını belirtti. Aile hekimliği ile eş zamanlı çalışan ekip, hekimlerin gebeleri ebe polikliniğine yönlendirdiğini ve burada anne adaylarıyla ilgilendiklerini söyledi.

Antalya Şehir Hastanesi'nde, gebelerin bütün süreçlerinin sağlıklı takip edilebilmesi için ebe...

Antalya Şehir Hastanesi'nde, gebelerin bütün süreçlerinin sağlıklı takip edilebilmesi için ebe polikliniği hizmet vermeye başladı. Ebe Rojda Geyik, ebe polikliniği hakkında bilgi verdi.

Antalya Şehir Hastanesi'nde, gebelerin bütün süreçlerinin sağlıklı takip edilebilmesi için ebe...

Antalya Şehir Hastanesi'nde, gebelerin bütün süreçlerinin sağlıklı takip edilebilmesi için ebe polikliniği hizmet vermeye başladı. Ebe Rojda Geyik, ebe polikliniği hakkında bilgi verdi.

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