Antibiyotikleri çöpe attıracak! Bir kase içende hastalıktan eser kalmıyor

Doğal antibiyotik etkisi olan sakatatın bir çok faydası bulunmaktadır. Sakatat yararları nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

ANTİBİYOTİK ETKİSİ YARATAN BESİN AÇIKLANDI!

Kış aylarında sıklıkla tüketilen sakatat vücuda vitamin ve mineral desteği sağlamaktadır. Sakatat'ın bir çok yararı bulunmaktadır.

Sakatat bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Hastalıklara karşı koruma sağlamaktadır. Zengin vitamin, mineral deposudur. Doğal antibiyotik etkisi bulunmaktadır. Sakatat satıcıları kış aylarında en sık tüketilen ürünlerin kelle paça ve pöç olduğunu belirtti. Düdüklüde pişirilen bu ürünler pişirildiğinde kemiğinden ayrılmaktadır. Suyunun ayrı, etinin ayrı faydası bulunmaktadır. Vitaminli ve faydalı olmasıyla bilinmektedir. Pöç dana kuyruğundan yapılmaktadır ve oldukça lezzetlidir.