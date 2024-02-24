Ardı sıra gelen virüslere karşı bu çayları tüketen zırh gibi korunuyor!

Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı artarken, bu yıl üst solunum yolunu etkileyen üç virüsün arka arkaya görülmesi, uzun süren şikayetlere sebep oluyor. COVİD-19, grip ve RSV enfeksiyonları, ateş, öksürük, burun akıntısı, hapşırma, bulantı, kusma, kas-eklem ağrısı ve iştahsızlık gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Bu virüs salgınlarına karşı korunmak için aşı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın yanı sıra, bağışıklık sistemini güçlendirmek de hayati önem taşıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarından biri de doğal çaylar tüketmektir. Peki enfeksiyonlardan korunmak için hangi bitki çaylarını tüketmeliyiz? Detaylar içeriğimizde…

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN BİTKİ ÇAYLARI NELERDİR?

Bu çaylar, vücuttaki toksinleri atarak, hastalıklara karşı direnci artırıyor ve sağlıklı yaşam için büyük katkılar sunuyor.

Kekik Çayı

Kekik, tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina’nın El-Kanun fi’t-Tıb isimli kitabında vücudu temizleyen bitkiler arasında yer alıyor. Kekik çayı, antioksidan, antibakteriyel, antimikrobiyal, antiseptik, anti-inflamatuar ve balgam söktürücü özellikleriyle virüs salgınlarına karşı vücudu koruyor. ,





Kekik çayı, ayrıca sindirimi kolaylaştırıyor, mideye iyi geliyor, adet kanamalarını dengeliyor, öksürüğe iyi geliyor, stresi azaltıyor ve uyku kalitesini artırıyor. Kekik çayı yapmak için, bir tatlı kaşığı kuru kekiği bir su bardağı kaynar suya ekleyin ve 5 dakika demleyin. Süzün ve isterseniz bal veya limon ilave ederek için. Günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz.

Kayısı Çayı

Kayısı, C vitamini bakımından zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı koruma konusunda etkili olabilir. Kayısı çayı, ayrıca A vitamini, lif, potasyum, kalsiyum, demir, magnezyum ve çinko gibi pek çok mineral ve vitamin içerir.





Kayısı çayı, vücuttaki serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltıyor, kalp ve damar sağlığını destekliyor, sindirimi kolaylaştırıyor, kabızlığı ön lüyor, idrar yolu sağlığını destekliyor, cilt sağlığını iyileştiriyor, kansere karşı koruyor.

Kayısı çayı yapmak için, bir tatlı kaşığı kuru kayısıyı bir su bardağı kaynar suya ekleyin ve 5 dakika demleyin. Süzün ve isterseniz bal veya limon ilave ederek için. Günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz.

Zencefil Çayı

Zencefil, binlerce yıldır şifalı bir bitki olarak kullanılmaktadır. Zencefil çayı, antioksidan, anti-inflamatuar, antiviral, antibakteriyel ve antiseptik özellikleriyle virüs salgınlarına karşı vücudu koruyor. Zencefil çayı, ayrıca sindirimi kolaylaştırıyor, mide bulantısını gideriyor, bağışıklığı artırıyor, iltihaplanmayı azaltıyor, kan şekerini düzenliyor, kan dolaşımını hızlandırıyor.





Zencefil çayının faydaları bunlarla sınırlı değil. Zencefil çayı bunun yanında ağrıları dindiriyor, öksürüğü kesiyor, ateşi düşürüp, kansere karşı da koruyor. Zencefil çayı yapmak için, bir parça taze zencefili soyun ve rendeleyin veya küçük küçük doğrayın. Bir su bardağı kaynar suya ekleyin ve 10 dakika demleyin. Süzün ve isterseniz bal veya limon ilave ederek için. Günde 2-3 bardak tüketebilirsiniz.