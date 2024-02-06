Sabah gözünü açar açmaz kahve içenler dikkat! Meğer bu saatler arasında içmek gerekiyormuş

Dünya çapında milyonlarca insan sabah uyanır uyanmaz kahve içerek güne başlıyor. Ancak uzmanlara göre kahve içmek için en sağlıklı zaman 09:30 ile 11:30 arasıdır. Çünkü kortizol hormonu miktarının azaldığı bir dönemde kahve içmek enerjimizi artırır. Kardiyoloji uzmanı Yrd. Dr. Kardiyoloji Uzmanı Vecihe Özlem Bozkaya ise kahvenin bilinmeyenleri hakkında bilgi verdi.





Doç. Prof. Kahvenin yaygın olarak tüketilen bir sohbet içeceği olmasının yanı sıra kafein, klorojenik asit, kahweol, kafestol gibi yüzlerce biyoaktif bileşik içerdiğini ortaya çıktığını kaydetti. Dr. Bozkaya, Sabah'tan Gül Kireklo'ya şöyle konuştu: "Düzenli kahve içenlerde demans, felç, depresyon, karaciğer ve kolon kanseri ile kalp-damar hastalıklarına yakalanma riski daha düşük. İçerdiği polifenoller antioksidan ve antiinflamatuar etkiye sahip.

Kafein metabolizmayı hızlandırır ve yağ yakımını artırır. Kahvenin serumdaki iltihap belirteçleri azalttığı ve kronik hastalık riskini azalttığı gösterilmiştir.

FİLTRE KAHVE İÇİN

Doçent, kahvenin tüm bu faydalı özelliklerinin "kahve çekirdeği" için de geçerli olduğunu söyledi. Bozkaya, "Yakın zamanda yapılan bir araştırma, düzenli olarak filtre kahve içen kadınların meme kanserine yakalanma riskinin yüzde 50 daha düşük olduğunu, düzenli olarak granül (suda çözünen) kahve içen kadınların ise bu riskin yüzde 50 daha yüksek olduğunu gösterdi." dedi.





DOZU KAÇIRMAYIN!

Doç. Dr. Bozkaya, güvenli günlük kafein alımının önemli olduğunu söyledi. Bozkaya, şu uyarıda bulundu: "Günlük kafein alımının üst sınırı kilogram başına 3-4 miligramdır. Yani 70 kilo olan bir kişinin günlük ortalama güvenli kafein sınırı olan 280 miligramı geçmemesi gerekiyor. Kafein zehirlenmesi, Günlük 400 mg kafein alımını aşan kişilerde belirtiler arasında kalp çarpıntısı, kaygı, sinirlilik, halsizlik, uykusuzluk, el titremeleri yer alır. Aşırı kafein alımı kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Vücuttaki kalsiyum atılımını artırır. Böylece kemik kırılganlığı artar. Bir fincan Türk kahvesinin 40-50 mg, 1 fincan filtre kahvenin ise 150-250 mg kafein içerdiğini düşünürsek günlük kafein alımı kan basıncını yükseltebilir.'

“Kahve içmek için doğru zaman ne zamandır?” sorusuna Bozkaya şu cevabı verdi: "Sabah kalktığımızda kahve içmeyi tercih etmemeliyiz. Kortizol bu saatlerde zaten yüksektir. Kortizol adrenal bez bölgesinde üretilen bir hormondur. Kabuk oluşturur ve vücudun strese tepkisini düzenler. Bu nedenle gün içerisinde kortizol, alkol seviyesi düştüğünde kahve için. Erken kalkan kişiler için genellikle sabah 09.30-11.30 civarıdır ve öğleden sonra 13.00-17.00 arası. Uyku problemi olanların kahve içmeyi en geç 18.00'den önce bırakması gerekiyor."