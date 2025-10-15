ARGENTEX: Gümüş Nanopartiküllü Antimikrobiyal Yara Bandı TEKNOFEST'te Ödül Aldı

ARGENTEX ile Yaralarda Hızlı İyileşme: TEKNOFEST'te Üçüncülük

SERHAT ZAFER - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen yeni nesil yara bandı ARGENTEX, TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışmasında üçüncülük elde etti. İçeriğindeki organik moleküller ve gümüş nanopartiküller sayesinde yara iyileşmesini hızlandırdığı tespit edilen ürün, hayvan deneylerindeki olumlu sonuçlarla dikkat çekti.

Ürün ve geliştiren ekip

Proje, Prof. Dr. Koray Sayın başkanlığındaki 10 kişilik ekip tarafından yürütüldü. Geçen yıl laboratuvar çalışmalarına başlayan ekip, ARGENTEX'in piyasadaki standart yara bantlarından farklı olarak hem antimikrobiyal özellik gösterdiğini hem de yara iyileşmesini hızlandırdığını belirtiyor.

Prof. Dr. Sayın, yara bandının içine konulan organik moleküller ve gümüş nanopartiküller (1 ila 100 nanometre aralığındaki parçacıklar) sayesinde yaranın daha hızlı normale döndüğünü ifade etti.

Hayvan deneyleri ve elde edilen bulgular

Ekip, hayvan denemelerinde üç farklı grup oluşturdu: kontrol (açık bırakılan yara), standart yara bandı ve ARGENTEX grubunu karşılaştırdı. 14 gün süren deneyde başlangıçtaki 6 milimetrelik yaranın, standart banda uygulandığında 1,8 milimetreye indiği; ARGENTEX uygulanan grupta ise 0,8 milimetreye gerilediği tespit edildi.

Ayrıca yaralar üzerindeki mikrobiyal yükün hem üst deri hem de iyileşme sonrası alt deri katmanında daha düşük olduğu gözlemlendi. Denemelerde sıçan kullanıldı ve ekip 3 günde bir sürüntü örnekleri alarak bakteriyel profili izledi. Deneylerin sonunda yara bölgeleri kesilerek patolojik analizler yapıldı; analizler ARGENTEX'in olumlu bir iyileşme davranışı tetiklediğini gösterdi.

Süreç, ödül ve gelecek hedefleri

Prof. Dr. Sayın, laboratuvar çalışmalarının geçen yıl Eylül ayında başladığını ve sürecin yaklaşık 9 ay sürdüğünü aktardı. Çalışmalar önce bilgisayar analizleriyle, ardından sentez ve in vitro hücre kültürü denemeleriyle ilerledi; son aşamada hayvan deneyleri tamamlandı.

TEKNOFEST'e katılarak ürünü sergilediklerini ve organizasyondan ödülle döndüklerini belirten Sayın, projeye yatırımcı ilgisi olduğunu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır dahil destekler gördüklerini söyledi. Amaçlarının ARGENTEX'i üretim bandına çekmek olduğunu vurguladı.

Sayın, ekibin geliştirdiği ürünün dünya genelinde benzeri olmakla birlikte kendilerinin gümüş nanopartiküllü ve içinde bir organik molekül barındıran farklı bir yara bandı ürettiklerini ifade etti. Grup, bu organik moleküle Zein ismini verdi; Zein, Filistin'de şehit olan bir bebeğin ismi olarak açıklandı.

Proje ekibinde 9 kişi bulunduğu ve yara bandı üretimi için girişimlerin sürdüğü bildirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde bilim insanları tarafından geliştirilen ve TEKNOFEST Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda üçüncülük elde eden "ARGENTEX" yara bandı, içindeki organik moleküller ve gümüş nanopartiküller sayesinde yarayı daha hızlı iyileştiriyor. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Koray Sayın başkanlığındaki 10 kişilik ekip tarafından geçen yıl laboratuvar çalışmalarına başlanan yeni nesil yara bandının, hayvan deneylerinde açık yaraların iyileşme sürecini hızlandırdığı tespit edildi.