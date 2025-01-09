Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne Üst Teknoloji Ultrason Cihazları Kazandırıldı

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde Ultrason ile Erken Teşhis Dönemi Başlıyor

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, üyelerin sağlık hizmetlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde sunmak için yeni ultrason cihazları ile donatıldı. Bu gelişme, Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra çevre ülkeler için de önemli bir hizmet sunacak.

Randevu Süreleri Kısalacak

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, hastaneye kazandırılan iki adet ultrason cihazının, uzun sürelere yayılan randevuları kısaltarak hastalar için daha hızlı hizmet sunacağını belirtti. Hacımüftüoğlu, "Bu cihazlar, birçok hastalığın hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesinde önemli bir rol oynayacak" dedi.

Teknoloji Dönüşüm Planları

Hacımüftüoğlu, hastanenin teknoloji dönüşümü için bir takvim oluşturduklarını ve ilerleyen süreçte farklı klinikler için daha fazla cihazın bünyeye katılacağını duyurdu.

Siroz ve Meme Kanseri İçin Erken Tanı Olanağı

Cihazların kullanımıyla özellikle siroz gibi hastalıklarda organ farklılaşmalarının daha erken tespit edileceğine dikkat çeken Hacımüftüoğlu, ayrıca meme bölgesindeki mastit gibi hastalıkların ve meme kanserinin ayırıcı ve erken tanılarının da artık daha kolay yapılabileceğini vurguladı. Bu durum, hem bölge sağlığı hem de çevre ülkelerden gelen hastalar için büyük bir avantaj sağlayacak.

Yüksek Doğruluk Oranı ve Akademik Katkı

Hastanenin Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Alper, son teknoloji ultrason cihazlarının sağladığı yüksek doğruluk oranı ve erken teşhis imkanına dikkat çekti. Alper, "Erken teşhis, tedavi başarısında kritik rol oynar. Bu cihazlarla hastalarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunabileceğiz" şeklinde ifade etti. Ayrıca, bu cihazların bilimsel çalışmalara da katkı sağlayacağını kaydetti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra çevre ülkelere de hizmet veren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan üst teknoloji ultrason cihazlarıyla randevu süreleri kısalacak ve erken teşhis imkanı sağlanacak. Atatürk Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sol 4), hastaneye kazandırdıkları iki üst teknoloji ultrason cihazını yerinde inceledi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin yanı sıra çevre ülkelere de hizmet veren Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde kullanılmaya başlanan üst teknoloji ultrason cihazlarıyla randevu süreleri kısalacak ve erken teşhis imkanı sağlanacak. Atatürk Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (sol 4), hastaneye kazandırdıkları iki üst teknoloji ultrason cihazını yerinde inceledi.