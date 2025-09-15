Aydın'da 30 Yıllık Sigara Bağımlılığı Sağlıklı Hayat Merkezi Desteğiyle Bitti

Aydın'da 30 yıl sigara içen Erkan Öktem, Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin desteğiyle 3 ayda sigarayı bıraktı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:21
Sigarasız hayata merhaba

Erkan Öktem, Aydın'da 30 yıl süren sigara bağımlılığını, Sağlıklı Hayat Merkezi'nin sağladığı destekle sonlandırdı. Öktem, sigarayı bırakarak yeni bir döneme adım attı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan 46 yaşındaki Öktem, Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün kurumda düzenlediği sigara bırakma eğitimine katıldı. Eğitimin etkisiyle bırakma kararı alan Öktem, 3 ay önce İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'ne bağlı sigara bırakma polikliniğine başvurdu.

Poliklinikte görevli Dr. Nazan Doğruöz'ün uyguladığı yöntemle bağımlılığından kurtulan Öktem, sigarasız hayata ‘‘merhaba’’ dedi.

AA muhabirine konuşan Öktem, ömrünün büyük bölümünü sigara bağımlısı olarak geçirdiğini belirtti. Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin eğitiminde bağımlılığın zararlarını daha iyi öğrendiğini aktaran Öktem, 'Bırakmak aklımın ucundan geçmiyordu. Ne zaman ki doktor hanım bize sigaranın zararlarını anlattı, orada beyin kanaması ve akciğer kanseri riskimizin, epilepsi, mesane kanseri, kemik erimesi, kemik kırılması, bu gibi olumsuzlukların olduğu bize anlatıldı, o andan itibaren bırakma kararını aldım.' ifadelerini kullandı.

Öktem, sigarayla ilk kez 16 yaşındayken arkadaş ortamında tanıştığını anlattı ve 'Eğitimden başarılı bir şekilde çıktım. 25 günlük ilaç kullanım tedavisinden sonra sigarayı bırakanlardan birisi ben oldum.' dedi.

Sigarayı bıraktıktan sonra fiziksel olarak da farkı hissettiğini söyleyen Öktem, artık asansör kullanmadığını, merdivenleri rahatlıkla çıkabildiğini belirtti. Öktem, çocuklarının tepkisini de paylaşarak, 'Çocuklarım çok sevindi, onlardan "baba artık eskisi gibi kötü kokmuyorsun" mesajını aldım. Herkes memnun bu hayattan artık. Ağzımın tadı yerine geldi. Yemekler, çay artık lezzetliymiş, onları öğrendim.' dedi.

Sigara bırakma polikliniğinde görevli Dr. Nazan Doğruöz, sigarayı bırakmak isteyenlerin başvuru için ALO 171 hattını arayabileceklerini söyledi. Doğruöz, sigaranın ölümcül riskler barındırdığına dikkat çekerek, 'Kişinin bırakmak istemesi çok önemli. Sigarayı arkadaş olarak gören kişiler var ne yazık ki. Sigara arkadaş değil.' diye konuştu.

ENES UZUN

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor