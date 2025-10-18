Aydın'da 'Görünen Adımlar' ile görme engelliler hastanedeki 'gözü' oldu

ADÜ Hastanesi'nde geliştirilen 'Görünen Adımlar' mobil uygulaması, sesli komutlarla görme engellileri kampüste istedikleri polikliniğe yönlendiriyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 11:46
'Görünen Adımlar' ADÜ Hastanesi'nde görme engellilere rehber oldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde geliştirilen mobil uygulama sayesinde görme engelliler, telefonlarındaki komutlarla kampüste istedikleri polikliniğe ulaşabiliyor.

Gelişim ve ekip

Projenin öncüsü ADÜ Halk Sağlığı Hemşireliği doktora öğrencisi ve hastanede halk sağlığı hemşiresi olarak görev yapan Ebru Aydemir Karadağ oldu. Karadağ, görme engellilerin hastanede tek başlarına işlem yaparken yaşadığı güçlükleri görüp tez çalışmasını bu konu üzerine yapmaya karar verdi.

Karadağ, sesli komutlarla yönlendiren mobil uygulama fikrini yazılımcı arkadaşı Serdar Perçin'e anlattı. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Mücahit Avcil'in desteğiyle Perçin, iş ortağı Koray Otağ ile birlikte yerli yazılımla 'Görünen Adımlar' uygulamasını geliştirdi.

Nasıl çalışıyor?

Uygulama sayesinde kampüste herhangi bir durakta inen bir görme engelli, sesli komutlarla ve uygulama üzerinden oluşturulan harita ile hedef polikliniğe kadar yönlendiriliyor. Kullanıcılar güzergah boyunca uygulama ile hedefe sorunsuz şekilde ulaşabiliyor.

Kullanıcı ve geliştirici görüşleri

Ebru Aydemir Karadağ projenin uygulamaya dönüşmesinin kendisini heyecanlandırdığını belirtti: "Gerçekten aşırı bir emek var arkada. 'Yapabilir miyiz, nasıl yaparız?' diye düşündük. Biz görebiliyoruz, çok rahat ilerleyebiliyoruz ama onların gözünden görmeye çalışmak çok zordu. Empati yapmak çok zordu. Vardığımız noktada gerçekten çok kıymetli bir projeye adım attığımızın farkına vardık."

Serdar Perçin ise tüm yazılım ve kodları iş ortağı Koray Otağ ile yaptıklarını söyleyerek: "Biz zaten duyar duymaz çok etkilendik projeden. Aldığımız pozitif geri bildirimler bizim için çok büyük bir motivasyon oluyor. Umarım diğer hastanelerde de bu şekilde hayata geçer." dedi.

Prof. Dr. Mücahit Avcil projenin sonuna kadar desteklendiğini ve bunun görme engelliler için önemli bir fırsat olduğunu aktardı.

Sivil toplumun değerlendirmesi

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen uygulamanın hayatı kolaylaştıracağını vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti: "Hastanedeki bu 'Görünen Adımlar' uygulaması bir ilk bizlerin hayatını kolaylaştırma noktasında. Bir görme engelli otobüs durağından indiği andan itibaren, hiç kimseye ihtiyaç duymadan bütün poliklinikleri özgürce dolaşabilecek, sekreterliğe kadar gelip işlemlerini yaptırabilecek ve bu anlamda hiç kimseye ihtiyaç duymuyor olması bizler için çok kıymetli. Bu uygulama özgürlük gibi... Özgürlüğün ne kadar kıymetli olduğunu bugün bir kez daha anlamış olduk. Tek başına hareket edebilmenin ne kadar kıymetli olduğunu bugün bir kez daha anlamış olduk."

