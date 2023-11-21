Ayvanın kabuklarını sakın çöpe atmayın! Kendisinden çok daha yararlı çıktı: Bu hastalıkların kökünü kurutuyor

Meğer ayvanın kabuğu da kendisi kadar faydalıymış! Bir daha kabuğunu soymadan tüketin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AYVA KABUĞU FAYDALARI

Ayva kabuğunun içinde büyük oranda lif bulunuyor. İçinde olan lifler sindirim sistemine iyi geliyor. Lifli besinler sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık problemlerinin önüne geçiyor. Aynı zamanda lif açısından zengin bir diyet yapmak kalp sağlığını iyileştirirken kan şekeri seviyesini dengeliyor.





Ayva kabuğu içinde olan antioksidanlar serbest radikallerle savaşıp hastalıklara karşı savaş açıyor. Antioksidanlar yaşlanmayı geciktiriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve kanser riskini azaltıyor. Ayva kabuğundan çay yaparak tüketmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların önüne geçiyor. Ayva kabuğu çayı boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geliyor. Ancak birçok faydası olan ayva kabuğu alerjik reaksiyon gösteren kişilerde mide rahatsızlıkları oluşmasına sebep olabilir.