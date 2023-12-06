B12 vitamini kullananlar dikkat! Bu besinleri ağzınıza bile sürmeyin: B12'yi daha da düşürüyor!

Vitamin seviyenizi düzenli olarak kontrol etmeniz çok önemlidir. Türkiye'de B12 vitamini eksikliği yaygındır. Elbette bu durumun çeşitli sebepleri olabiliyor. Ancak B12 vitamininin takviyesini alıyorsanız bu takviyeleri aldığınızda kaçınmanız gereken yiyecek ve içeceklere değineceğiz. Bu gıdaların emiliminin etkilenmemesini sağlamak için takviye almadan önce daima belirli bir süre bekleyin.

B12 vitamini alırken bu gıdaları tüketmekten kaçının!

Lifli Gıdalar

Lif bakımından zengin gıdalar B12 vitamininin emilimini engelleyebilir. Lifler B12'yi bağlar ve ince bağırsakta emilim durumunu engeller.

Kahve ve Çay

Kahve ve çaydaki tanenler gibi maddeler, B12 vitamini de dahil olmak üzere B vitaminlerinin emilim durumlarını engelleyebilir. Bu içeceklerin B12 vitamini takviyeleriyle hemen hemen aynı zamanda alınması, bunların etkinliğini azaltır.

Kalsiyumdan Açısından Zengin Besinler

Kalsiyum, emilime yönelik B12 ile rekabet eder. Bu kapsamda süt ürünleri ve aynı zamanda enginleştirilmiş bitkisel sütler gibi kalsiyum açısından zengin gıdalar B12 vitamininin emilimini engelleyebilir.

Antiasitler

Antasitler gibi mide asidini azaltan ilaçlar, B12 vitamini gıdalardan salınmasını engellediği söyleniyor.





Alkollü İçecekler

Kronik alkol tüketimi B12 emilimini ve kullanım durumunu olumsuz yönde etkileyebilir. Alkolün mide zarına zarar verip B12 emilimi için gereken madde olan intrinsik faktörü üretme yeteneğini azaltabilir.

Baharatlı Yiyecekler

Baharatlı yiyecekler, daha çok acı biberin mide zarını tahriş ettiği ifade edilir. Kronik tahriş, midede içsel faktör üretme yeteneğini bozabilir ve B12 vitamininin emilimini azaltabiliyor.

İşlenmiş Gıdalar

Yüksek derecede işlenmiş olan gıdalar, bütün gıdaların içeriğinde bulunan oğal B12 vitamininden yoksun olabilir. İşlenmiş olan gıdalar bakımından zengin bir beslenme, B12 gibi besin maddelerinde eksikliklere neden olabilir.

Yüksek Protein İçeriği

Özellikle hayvansal kaynaklardan alınmış olan çok yüksek protein alımı, B12 vitamininin emilimini engelleyebilir. Protein önemlidir ama denge de önemlidir.

B12 vitamini eksikliğinin nedenleri şöyle:

B12 vitamini eksikliğine neden olabilecek birçok faktör vardır. B12 vitamini içeren gıdalardan kaçınmak B12 vitamini eksikliğinin gelişmesine büyük katkı sağlar. Bitki ve sebzeler de B12 vitamini içermeyen besinlerdir. Bu nedenle vejetaryen beslenme tercih edenlerde B12 vitamini eksikliği gelişebilir. B12 vitamini içeren besinler hayvansal gıdalar olduğundan bu besinlerin yetersiz alımı B12 vitamini eksikliğine neden olabilir.